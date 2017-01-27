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Сурганова отметила день снятия блокады Ленинграда альбомом военных песен

14:59 27.01.2017
Фрагмент обложки альбома. Предоставлено издателем
Фрагмент обложки альбома. Предоставлено издателем
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Диск группы «Сурганова и оркестр» «Песни военных лет» выпустила «Студия Союз» 27 - в годовщину снятия блокады Ленинграда.

По словам Светланы Сургановой, диск был готов давно, но его релиз специально был отложен до важной даты. В сборник вошли композиции «Нам нужна одна победа», «Журавли», «Песни о далекой Родине», «На безымянной высоте», «Темная ночь», «Любимый город», «Катюша», «Смуглянка», «Землянка» и др.

Напомним, что год назад дату снятия блокады Ленинграда отметила группа «Кипелов» выпуском клипа на песню «Непокоренный».

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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