Сурганова отметила день снятия блокады Ленинграда альбомом военных песен

Диск группы «Сурганова и оркестр» «Песни военных лет» выпустила «Студия Союз» 27 - в годовщину снятия блокады Ленинграда.

По словам Светланы Сургановой, диск был готов давно, но его релиз специально был отложен до важной даты. В сборник вошли композиции «Нам нужна одна победа», «Журавли», «Песни о далекой Родине», «На безымянной высоте», «Темная ночь», «Любимый город», «Катюша», «Смуглянка», «Землянка» и др.

Напомним, что год назад дату снятия блокады Ленинграда отметила группа «Кипелов» выпуском клипа на песню «Непокоренный».