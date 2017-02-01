Саша Фрид «Фантасмагория» (2 CD)

Исполнитель: Саша Фрид, Название: «Фантасмагория», Стиль: фанк-рок, Год: 2016

Обложка диска № 1. Предоставлено издателем

Телешоу «Голос» представило большой зрительской аудитории огромное количество сугубо ресторанных джазовых певцов, которые бы при ином раскладе никогда бы о себе так широко не заявили. Что делать со всем этим «богатством» - не вполне понятно. Особенное обидное в этой ситуации то, что музыканты, занимающие подобную нишу, но не участвовавшие в «Голосе», стали казаться на этом фоне менее привлекательными, чем были, ведь восприятие слушателя быстро замыливается. Вроде и хочется сказать об их творчестве что-то хорошее, как-то поддержать, но нет к этому ни мотивации, ни предпосылок. К числу последних относится как раз и наша героиня.

Послужной список Саши Фрид видится вполне предсказуемым для артистки ее уровня. Осваивание небольших клубных площадок, участие во всевозможных общегородских фестивалях, выступления на открытых площадках... Главным ее достижением остается приз на фестивале «Усадьба Джаз Роза Хутор», автоматом позволивший ей принимать участие на главной сцене «Усадьбы Джаз». Гораздо интереснее отзывы экспертные отзывы о живых концертах певицы, где она ведет себя как «егоза», «парит на сценой» и вообще уподобляется неистовому Игги Попу. Согласитесь, это не очень свойственно исполнительницам джаз-фанка, которые вообще привыкли держаться на сцене вальяжно и двигаться с ленцой.

Обложка диска № 2. Предоставлено издателем

Двухдисковый EP Саши Фрид не дает наглядного представления о том, как можно скрещивать фанк с неистовой энергетикой вокалистки. Да, музыканты играют с видимым удовольствием и могут себе позволить прервать «вкусное» соло на самом интересном месте — потому что так надо, а не потому, что недотянули. Да, Саша Фрид поёт старательно и профессионально, но какой-то яркой индивидуальной «фишки» в ее манере обнаружить не удалось. Возможно, перспективным для нее будет упор на провокационной эротической подаче, свойственной таким цепляющим слоганам, как «Stop Making Love» и обескураживающей откровенности песни «Навстречу».Но пока же это начало она старается особо не педалировать.

Такое ощущение, что Саше, несмотря на ее непоседливость и озорство, не хватает в творчестве легкости, спонтанности и провокационности. Вот еси бы она вставляла в песни побольше таких приемов, как обсуждение детских фотографий в «Сорри, мама», впечатление было бы более благоприятным.

Сказанное относится к диску «Фантасмагория». Вторая же часть диптиха вышла еще более блеклой. Сюда вошли шесть преимущественно медленных песен, пролетающие мимо ушей. Даже две песни на стихи Ильи Кормильцева - «Ноль» и «Выйти на связь» ничем не выделяются на общем фоне. Пожелаем Саше не выходить в ноль и активнее налаживать связь с потенциальным слушателем.