Владимир Кузьмин: «Игра на инструментах для меня сродни медитации!»

Буквально на днях вышел очередной альбом Владимира Кузьмина «Рокер-3»

Несколько песен оттуда музыкант обещает сыграть уже 8 марта на Большом праздничном концерте в московском клубе «Известия Холл»! В эксклюзивном интервью нашему порталу накануне этого события музыкант рассказал о новой пластинке, а также о своей работе в различных ВИА, секретах музыкального мастерства и взаимоотношениях с байкерами.

Владимир Кузьмин

KM.RU: До запуска сольной карьеры вы много играли в разных ВИА – «Надежде», «Самоцветах», «Карнавале». Оказало на вас это какое-то влияние? Просто очень мало информации об этом периоде…

- Да, действительно информации мало. Я играл на танцах, в ресторане – где только я не играл. А потом попал на профессиональную советскую сцену. Мне, конечно, не нравилась музыка, которую играли эти ВИА, но там были потрясающие музыканты. Все исполнялось живьем – тогда не было фонограммы. Высококлассные музыканты, которые меня многому научили! Особенно, когда я пришел в «Самоцветы», мне очень много дал как музыкант Владимир Петрович Пресняков. Он был старше меня, и я считаю, что это не просто бесцельно прожитые годы, а, наоборот, очень плодотворное время. Зачастую даже было интересно не столько то, что мы играли со сцены, сколько то, что мы играли потом за кулисами и вечером в гостинице. Мы слушали много интересной музыки. К тому же у меня есть еще такой малоизвестный период, когда я несколько месяцев работал в ансамбле «Мелодия» у Георгия Гараняна. Тогда мне было всего 23 года, и я работал с лучшими джазовыми музыкантами всего Советского Союза. Для меня это был самый пик. После этого меня уже перевели в «Самоцветы». Конечно, для меня это было большой гордостью.

KM.RU: Как вокалист вы начинали с пахмутовской песни «Яростный стройотряд». С трудом представляю, как это выглядело, а записей, к сожалению, обнаружить не удалось. Вы это воспринимали как конъюнктуру, проба пера или вам искренне нравилось?

- У нас был руководитель ВИА «Надежда» Михаил Владимирович Плоткин. Он просто сказал: «Ты будешь петь эту песню». У нас-то в ансамбле демократии не было никакой, всё было просто. Ну, я и спел. Кстати, жалко, что не сохранилось записи. На самом деле, я очень хорошо относился (и отношусь) к Александре Пахмутовой, очень ее уважал, и она меня знала и любила. Так что ничего в этом особенного нет.

KM.RU: Также вы принимали участие в записи альбома группы «Центр» «Стюардесса летних линий». Каким образом это произошло?

- А мы дружили с Васей Шумовым, поскольку были соседями. Он просто пригласил меня сыграть на альбоме соло – я и сыграл. Мы с ним часто встречались, слушали музыку. Вася очень интересный человек.

KM.RU: Вы как-то потом следили за группой «Центр»? У них же очень обширное и разноплановое наследие.

- Вы мне напомнили, и теперь действительно надо как-то проследить. Давно мы с Васей не общались. Он суперинтересный, конечно, человек!

Владимир Кузьмин

KM.RU: Вы мультиинструменталист, и на сцене нередко тоже проявляете себя в таком качестве. С какими инструментами вам на сцене легче, с каким сложнее?. Например, Пол Маккартни признается, что изначально не мыслил себя басистом, и до сих пор во время выступлений ловит себя на мысли, что поют и играют как бы разные люди.

- Ну, я на сцене в последнее время не особенно демонстрирую свой дар мультиинструменталиста. Чаще использую только флейту и электроскрипку. Но я обожаю это делать дома. Встаю в шесть утра и играю несколько часов, потом обязательно по таймеру полчаса играю на скрипке и полчаса на флейте. Я обожаю сам процесс и никого не собираюсь удивлять. Мне просто нравится играть на инструментах. Получаю от этого истинное удовольствие, которое сродни медитации. Но, естественно, комфортнее всего я себя чувствую с гитарой. Тем более, у меня их очень много. И еще смотря с какой гитарой. Она должна быть самой удобной, самой отстроенной. На самом деле, на сцене я себя никогда комфортно не чувствую. Всегда есть какие-то нюансы, скажем, со звуком. Иногда после тяжелого перелета не всегда получается спеть и сыграть, как хотелось бы. Хотя все концерты заканчиваются одинаково: зал встает и аплодирует. Обязательно посмотрите в «Твиттере» мои фотографии, сделанные после концертов! Люди там все одинаковые: счастливые лица и руки вверх.

KM.RU: Как человек-оркестр и музыкант старой школы вы используете в процессе записи альбомов электронные эффекты — лупы и семплы? И вообще сильно ли изменился в вашем случае процесс звукозаписи?

- Никакого принципиального отказа от различных эффектов и передовых технологий в моем случае нет. Используем компьютерные технологии очень серьезно. Буквально неделю назад вышел мой новый альбом «Рокер-3». Самый пик записи по старинке был «Рокер-2», когда у нас стоял на даче ленточный магнитофон, и там вообще не было никакой «цифры». Там всё аналоговое, поэтому «Рокер-2» так роскошно и звучит. Но, к сожалению, ничто не вечно, магнитофон этот сломался, и сейчас мы записываемся так же, как и все в мире (улыбается).

Владимир Кузьмин

KM.RU: Вы мыслите циклами. Сначала были две части «Рокера», а потом раз — и через много лет появляется «Рокер-3». Почему так получилось?

- Это сделано по просьбе поклонников. Лет 10 уж прошло. Все также спрашивают, почему «Закрытие сезона». Да потому что после каждого закрытия идет открытие!

KM.RU: А сами никакой концепции первых двух «Рокеров» вы не продолжали?

- Здесь много стеба, это такой специальный действительно рокерский альбом для любителей рок-н-ролла. Слушая диск, можно немножко прихлопывать и улыбаться.

KM.RU: Но много стеба было и в «Интерфероне», который является частью другого вашего цикла - «End or Fin».

- «Рокер-3» действительно похож на «Интерферон», просто здесь звук лучше. Современнее. Пока «Рокер-3» звучит лучше всего из моих альбомов. Достаем новые плагины, программы, все время хотим сделать звук более современным и, в то же время, чтобы был «классик рок».

KM.RU: В прессе было много спекуляций на тему, что «End or Fin» - это некое ваше личное и творческое прощание. И вот теперь есть соблазн поставить в этот же ряд и «Закрытие сезона». Прокомментируете?

- Дело в том, что когда я на этапе цикла «End or Fin» сочинил последнюю песню «Глаза», у меня была мысль сосредоточиться только на поэзии, поскольку я подумал, что лучше песен я уже никогда не сочиню. Бог послал мне такую песню, что лучше будет вряд ли. В какой-то период я решил завязать с сочинением песен совершенно. Но потом у меня это не получилось, и я опять начал сочинять (смеется).

KM.RU: И слава Богу! А будете ли вы исполнять что-то из альбома «Рокер-3» на концерте 8 марта в клубе «Известия Холл»?

- Да, пара песен будет. Но вообще у нас, как говорит Пол Маккартни, 99% мы играем для зрителя, одну песню из нового альбома и одну для себя.

KM.RU: А вам вообще не обидно, что выпустив 4 альбома зараз, вы можете показать на концертах минимум из этого?

- Обидно. Но ничего с этим сделать нельзя. Я уже просто с этим смирился. Лучше всё равно удовлетворять большинство зрителей, нежели меньшинство, которому нравятся определенные вещи.

KM.RU: «Рокер-3» позиционируется как альбом для мальчиков. А каким и когда будет альбом для девочек?

- Следующий альбом ожидается очень интересным. Он будет, не скажу, что попсовым, но больше поп-альбом, чем рок-альбом. Там можно будет услышать даже дэнс, лирику. Не могу сказать, что это рокерская пластинка. Мне хочется сделать что-то типа альбома «Моя любовь», только, как говорится, и нашим, и вашим — через много лет и совсем с другими песнями. Там тоже будут и смысловые песни, и любовь, и стеб. Но главное, я хочу сделать более доступный для слушателя альбом, потому что «Рокер-3» - это действительно, в основном, для мальчиков.

KM.RU: Название у альбома уже есть?

- Есть, но пока говорить не буду.

KM.RU: Правильно, пусть публика сначала с «Рокером-3» разберется! Кстати, здесь, равно как и в «Интерфероне», много песен про мотоциклы. Как-то поменялось со временем ваше осмысление байкерской темы?

- Тому, кто не катался на мотоциклах, все равно не объяснить, в чем кайф и почему это происходит. Поэтому я и не пытаюсь. Просто это дань уважения ко всем мотоциклистам, потому что о них никто не пишет больше песен. А я пишу, и, кстати, очень многое из этого еще сюда не вошло. Я думаю, будет и «Рокер-4», состоящий из подобных вещей.

KM.RU: А есть вообще обратная связь — мотоциклисты высказываются о новых ваших песнях о них? Может быть, хвалят или критикуют...

- Да нет никакой критики. Мы почти каждый год играем на байк-шоу. В прошлом году это делали трижды, один из которых — с нашими «Ночными волками» в Севастополе. Там было столько тысяч людей, что просто удивительно! Они с удовольствием слушали все песни, среди которых была «Я люблю свой мотоцикл». И в то же время «Сибирские морозы» они принимали с таким же удовольствием. Так что сейчас нет такого разделения — рокер или не рокер. Все считают меня рокером, но я пою попсовые песни, они мне тоже в кайф.

KM.RU: Вы поддерживаете человеческие, дружеские отношения с байкерами?

- Ну, конечно, мы дружим с ними.

KM.RU: Многие критикуют байкеров за то, что они «подались» в Православие и политику. А как вы к этому относитесь?

- Я нормально отношусь. Если это раньше было какое-то беспринципное и бесполезное провождение времени на мотоцикле, с пивом, то сейчас у них хоть какая-то есть идея. Я считаю, что это правильно

KM.RU: Многие музыканты боятся ехать в Крым из-за негативной реакции части поклонников. У вас такого страха не было?

- Да мы постоянно ездим и играем там! Всё нормально. У нас там проходят и обычные кассовые концерты. Меня волнует только то, как воспринимает нас народ. Если люди любят нашу музыку и хотят нас слышать — значит, мы к ним едем. Нет никаких проблем.

KM.RU: Как вообще впечатления от Крыма?

- Мы там бываем так кратковременно, что я так и не успел там ничего увидеть. Обычно приезжаешь — тебя тут же везут на концертную площадку. Обязательно собираюсь поехать туда отдохнуть.

Услышать песни из нового альбома Владимира Кузьмина, а также самые любимые хиты артиста можно будет уже 8 марта в московском клубе «Известия Холл». Билеты в кассах города.

Фото предоставлены организаторами концерта GNC Show Production