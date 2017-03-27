КРОУ «Наверх»

Исполнитель: КРОУ, Название: «Наверх», Стиль: альтернативный рок Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Сугубо маркетинговый циничный лозунг «изменись или умри», увы, все прочнее укореняется и в сфере искусства. С переменами у Юлии Ворониной все в порядке. Став ведущей солисткой Кремлевского балета, она взяла псевдоним Кроу прервала танцевальную карьеру и с головой окунулась в рок-музыку. Во время выступлений со своей группой «Юлия Кроу» артистка наряжала гитаристов-мальчиков в девочек, зажимала между ног бананы и кидалась в публику сырым мясом. Часто зрители не оценивали всей глубины перфоманса и предъявляли потом певице претензии.

Песни с рефренами, типа «спасибо тебе за любимых моих — исправно хожу на могилы я их» были по-декадентски прекрасны. Однако организаторы российских опен-эйров, подобно кондовым «мясным» зрителям, в фишку не врубались и нередко давали музыкантам от ворот поворот, обвиняя их в «эстетизации смерти». Видимо осознав, что дурманящий аромат бодлеровских «Цветов зла» окончательно утратил в современном мире свою привлекательность, Юлия провела перезагрузку и собрала группу «КРОУ» с новым репертуаром и идейно-стилистическим вектором. Также, напомним, в портфолио девушки имеется откровенная съемка в журнале «Maxim» и съемки в клипе Глеба Самойлова «Мы под огнем».

Материал дебютного альбома группы «Наверх» явно ориентирован на подростковую аудиторию. Здесь правит бал рафинированная альтернатива с рэп-вставками и изрядным налетом электроники, а также тинейджерский травматический опыт, наложивший отпечаток на текст практически каждой песни. Душа неминуемо стремится вверх, но бушующие гормоны и сорвавшиеся с цепи инстинкты подспудно твердят о том, что там ничего, кроме пустоты и холода, нет. Кругом измена, трусость и обман, а также бессмысленные квесты, прилипчивые лузеры и изнурительные будни, больше похожие на боксерский поединок.

Работая над текстами, Кроу заботилась об их доступности и намеренно упрощала многие смыслы. Тем не менее, сложную душевную организацию автора не спрячешь. Вызывает восхищение, например, сравнение в «Догме» разрушенного внутреннего мира наркомана с разворошенным мирком героев кэролловской «Алисы в Стране Чудес». Точно также и в музыкальном отношении любопытны, прежде всего, те треки, где Юлия не стремится втиснуться молодежный ню-металлический формат, а усиливает электронно-танцевальную составляющую («Квест») или же вспоминает вдруг о своих готических корнях («Эксперимент красоты», «Волны»).

В общем есть смысл воспринимать альбом «Наверх» как пробный камень — наивный, несколько вторичный, но очень амбициозный, как бы намекающий на то, что «мы можем и по-другому». Чувствуется, что Кроу сейчас на перепутье, о чем свидетельствуют, кстати, глядящие в разные стороны глаза ее графического автопортрета в оформлении диска. В каждой песне есть здравое зерно, но цельной картины пока не складывается. Очень хотелось бы, чтобы группа не устроила себе вскорости очередной лихорадочный ребрендинг и не оставалась бы последышем «СЛОТа», а нащупала бы свой собственный оригинальный путь «наверх».