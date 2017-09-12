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Сын Анатолия Крупнова стал помощником главы Чувашии

14:17 12.09.2017
Владимир Крупнов с подругой отца и директором "ЧО" Анатолием Юрасовым
Владимир Крупнов с подругой отца и директором "ЧО" Анатолием Юрасовым
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Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев взял себе в помощники Владимира Крупнова.

Новобранец планирует заниматься вопросами по взаимодействию с регионами России и международного сотрудничества. В начале сентября Михаил Васильевич в Москве уже встретился с Владимиром Анатольевичем, сообщает Чувашский народный сайт.

Владимир Крупнов получил диплом Российского университета дружбы народов по специальности «Лингвист», владеет несколькими иностранными языками. В 2016 он работал в должности третьего секретаря посольства России в Италии. Самое интересное то, что отец Владимира Крупнова Анатолий Крупнов был знаменитым рок-музыкантом и лидером группы «Черный Обелиск», участником коллективов SHAH, «Неприкасаемые», «ДДТ», «Воскресение».

Двадцатилетие гибели Анатолия Крупнова широко отмечается в этом году. Компания Navogator Records издаст бэк-каталог со всеми крупновскими альбомами. Также в начале этого года для журналистов была устроена масштабная экскурсия по памятным местам Анатолия Крупнова, в которой принимал участие и его сын Владимир.

Фотография Владимира Кальяна любезно предоставлена автором

Темы: Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Развитие регионов в России, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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