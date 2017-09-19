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Участники Rammstein прокомментировали слухи о распаде

13:27 19.09.2017
Rammstein © KM.RU, Наталья Ступникова
Rammstein © KM.RU, Наталья Ступникова
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Немецкий дэнс-метал коллектив Rammstein опроверг информацию о своем распаде.

Официальное заявление участников коллектива опубликовано на официальном сайте, сообщает InterMedia. «Вопреки заявлениям, которые сегодня появились в прессе, у Rammstein нет никаких "тайных планов" насчет "прощального альбома" или «последнего турне», — говорится в послании. — Группа работает над новыми песнями после успешного фестивального тура»

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что грядущий альбом Rammstein станет последним в дискографии группы.

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