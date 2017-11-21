Адаптация «Олдскул»

Исполнитель: Адаптация, Название: «Олдскул», Стиль: панк-рок, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Вторая часть дилогии перезаписанных старых песен «Адаптации» носит емкое название «Олдскул». В мире, когда новая музыка все больше походит на пресную разваренную лапшу, это слово неизменно греет души меломанов, знающих толк в настоящем саунде. Четкие выверенные гитары, лютый драйв, рок-н-ролльные проигрыши — всего этого было с лихвой на предыдущем диске «Radio Resistance», хватает их также и на «Олдскуле».

Но есть между обоими альбомами и существенное различие. Если на «Radio Resistance», Ермен вспоминает о временах бурной молодости и отрывается на полную катушку, умудряясь транслировать буйную незамутненную энергетику 90-х, то «Олдскул» - подчеркнуто зрелая и выверенная работа, в которой хочется обращать внимание на каждый нюанс.

Основным инструменталистом альбома выступил всесторонне развитый Вадим Курылев, как обычно, действующий по принципу «не навреди». Он достаточно сильно перелопатил аранжировки тех песен, которые в оригинале казались немного недотянутыми, а прочие подверг лишь косметической правке. Логичным образом наиболее серьезно оказались изменены песни из альбома «Так горит степь», чье звучание было рыхловатым.

И «Пепел» и «Голод» оттуда начинаются с эффектных басовых пассажей, моментально сообщающих этим песням нерв и упругость. «Пепел» теперь Ермен Ержанов исполняет еще более ощетинено, чем в первой студийной версии, ведь с ее появления минуло целых двенадцать лет, а «полицейское утро» так и не закончилось — и такое впечатление, что оно будет продолжаться еще сто миллиардов лет. «Голод», напротив, получился более вдумчивым и прочувствованным — и лишь гитарное соло вызывает у слушателя знакомый прилив адреналина.

В третьем куплете песни «Так горит степь» «Адаптация» прибегает к замедлению темпа, вызывающему схожие ощущения, после чего звучит пропущенный через вокодер голос Ермена: «Под колесами сомнительной доли». И это один из самых внушительных моментов «Олдскула»! Во всех трех перечисленных песнях — настоящее пиршество клавишных, выполняющих разную функцию. В «Пепле» они поддерживают в слушателе должный градус напряжения, в «Голоде» будто засасывают в черную воронку, а в «Так горит степь» звучат торжественной фугой тотального разрушения.

Исключительно уместны клавиши и в обновленной версии «Улиц города», где они ассоциируются с «черным уставшим снегом», придающим герою силы и уверенность. Не столь ощутимы клавишные в материале из альбома «Песни протеста», да и вообще «Между любовью и ненавистью», «Сколько их здесь» и «Не понимаю» выгладят довольно узнаваемыми. Как мы помним, изначально они выходили на альбоме «Время убийц», саунд которого категорически не устроил Ермена, поэтому пришлось все переделывать и издавать заново. Кардинально улучшать их дальше не было особого смысла, но и здесь нашлось место для разных приятных неожиданностей, вроде перкуссии Кристины Русаковой в реггийной «Не понимаю».

«Олдскул» завершается жирной точкой: десятиминутной «Грязью» с выворачивающей наизнанку психоделической гитарой Вадима Курылёва, который на сей раз исхитрился превзойти самого себя. Сеанс очищения через падение на самое дно прошел успешно, катарсис полный и безоговорочный. Всё настоящее!

Концертные презентации альбома «Олдскул» состоятся 23 ноября в Санкт-Петербурге на сцене The Right Place и 25 ноября в Москве в клубе «Лес».