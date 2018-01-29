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Ванесса Паради выйдет замуж первый раз в жизни

13:12 29.01.2018
Ванесса Паради. Фото с сайта kino-teatr.ru
Ванесса Паради. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Актриса и певица Ванесса Паради собралась замуж.

По информации французского издания VSD, возлюбленный актрисы, режиссер Самюэль Беншетри, сделал ей предложение, сообщает InterMedia.

Инсайдеры из окружения актрисы утверждают, что влюбленные собираются сыграть свадьбу летом и уже даже назначили дату — закрытая церемония состоится 19 июля 2018 года на острове Иль-де-Ре, расположенном в Атлантическом океане. По словам источника, пара не афиширует радостное событие, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания.

Паради познакомилась с Беншетри на съемках его фильма «Собака» — она сыграла в картине главную роль. Для актрисы, воспитывающей двух детей от Джонни Деппа, это будет первый официальный брак.

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Кино в мире, Музыка в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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29.01.2018, 15:09
Гость: Роман

Хоть бы писали, кто это и чем прославилась...
А то...
Откуда мне знать всех эти попаднес паразидис...
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