Юрий Башмет и Евгений Миронов посвятят концерт-спектакль Ван Гогу

Актер Евгений Миронов и виолончелист Юрий Башмет представят 23 апреля на главной сцене Театра Наций концерт-спектакль «Ван Гог. Письма к брату»

Постановка будет осуществлена в поддержку благотворительного фонда «Артист». Спектакль посвящен взаимоотношениям Винсента Ван Гога с младшим братом Теодором — единственным человеком, которому художник мог писать и который мог его понять. Именно Теодор стоически вынес на своих плечах, на жаловании маленького служащего безработного, непризнанного и больного брата.

В интерпретации Миронова в постановке прозвучат письма Ван Гога разных лет. Произведения эпистолярного жанра — потрясающий документ, это не только диалог с братом, но и с самим собой, с Богом, с миром, это крики страдания великого и погибающего художника. Режиссером-постановщик спектакля стала Марина Брусникина (МХТ им. Чехова).

«Это история художника, который, несмотря на обстоятельства, до последнего хотел жить, работать и, не считая себя великим творцом, оставить после себя нечто, что хоть как-то оправдывало бы его невероятно тяжелую жизнь», — сказал РИА Новости Миронов.

Добавим, что это не единственное произведение, отражающее диалог Ван Гога с братом. В конце прошлого года в прокат вышел фильм «Ван Гог. С любовью. Винсент»,

представляющий собой фантазию, в которой оживает более 120 оригинальных работ художника Винсента Ван Гога. Сюжет фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент основан на более чем 800 письмах Винсента ван Гога его брату Теодору.