Борис Гребенщиков спел матерную песню на экономическом форуме

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В преддверии старта Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на закрытом приеме выступили известные российские музыканты.

Среди исполнителей, развлекавших гостей мероприятия, были, в частности, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков и певица Земфира, сообщает Росбалт. Исходя из кадров видеозаписи, в репертуаре БГ прозвучала песня с нецензурной бранью «Подмога» авторства группы с не более цензурным названием «Х.З». Также он спел «Человека из Кемерова», «Стаканы», «Мама, я не могу больше пить» По некоторым данным, вечер состоялся на одной из площадок на Васильевском острове.

Примечательно, что в последнем альбоме БГ «Время N» также присутствует нецензурная лексика. В Москве это можно будет услышать в «Крокусе» 9 июня. В рамках же форума на 26 мая запланировано еще одно музыкальное шоу — «Классика на Дворцовой».

ПМЭФ-2018 начинает работу 24 мая. В работе форума примут участие президент РФ Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон и другие политические и экономические деятели. Темой ПМЭФ в 2018 году станет создание экономики доверия.