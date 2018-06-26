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Авангардный джазмен Андрей Сучилин умер после высадки с рейса в Португалии

16:49 26.06.2018
Андрей Сучилин. Фото из Фейсбука артиста
Андрей Сучилин. Фото из Фейсбука артиста
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Фри-джазовый музыкант, психолог и журналист Андрей Сучилин скончался после долгой болезни в госпитале португальского города Фару 25 июня.

Все началось с того, что в конце мая рейс авиакомпании Transavia Hollandсовершил вынужденную посадку в португальском городе Фару, сообщает РИА Новости. Причиной стало резкое обострение заболевания музыканта. Мировые СМИ написали, что приземление было связано с жалобами пассажиров на неприятный запах. Вскоре после происшествия жена Сучилина Лидия Тихонович сообщила, что музыкант оказался в реанимации. Ему провели несколько операций, но не смогли остановить некроз, не справлялись сердце, легкие и почки. Сучилина ввели в медицинскую кому и провели ему несколько операций, однако это не помогло.

Джазовый гитарист Андрей Сучилин известен, главным образом, по совместному проекту с Андреем «Свином» Пановым из «Автоматических Удовлетворителей». В культовом сборнике 90-х годов «Зоопарк русского рока» была издана их совместная композиция «Часы идут, диван стоит». Главной же работой самого Сучилина был и остается его альбом «До Мажор», изданный на виниле «Мелодией» еще в 1990-м. В полном объеме на CD эта запись увидела свет только в 2012 году.

Вдова Андрея, Лидия Тихонович – заместитель главного редактора АСИ. Сейчас ей требуется помощь с организацией похорон.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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