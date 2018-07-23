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Говорящий памятник песням Высоцкого появится в Екатеринбурге

12:39 23.07.2018
Владимир Высоцкий
Владимир Высоцкий
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У екатеринбургского БЦ «Высоцкий» появится новая необычная скульптурная композиция.

Монумент будет представлять собой катушку с киноплёнкой величиной с человеческий рост, из катушки тянется девятиметровая стальная лента, сообщает Екатеринбург Онлайн. На ленте будут набраны известные цитаты из произведений барда. При этом цитаты будут менять в зависимости от времени года.

На данный момент композиция скрыта от глаз горожан, ее торжественно откроют 24 июля в полдень. Инициатор создания новой скульптуры — бизнесмен и один из собственников БЦ «Высоцкий», а также основатель музея Владимира Высоцкого Андрей Гавриловский. В церемонии открытия, кроме него, примут участие сын барда Никита Высоцкий и музыкант Александр Ф. Скляр.

В этот же день в 14:00 в ЦК «Урал» стартует отборочный тур конкурса молодых авторов-исполнителей. Жюри, в составе которого будет и Александр Ф. Скляр, и Никита Высоцкий, и дедушка уральского рока Александр Пантыкин, отберет музыкантов, которые поедут на главный российский рок-фестиваль «Нашествие».

А в 19:00 на площадке ЦК «Урал» пройдёт концерт группы «Ва-Банкъ».

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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