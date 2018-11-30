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Шнуров написал стихи о запрете на въезд наших мужчин на Украину

14:28 30.11.2018
Шнуров написал стих о запрете на въезд наших мужчин на Украину
Сергей Шнуров © KM.RU, Илья Шабардин
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Создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, реализуя принцип «днем в газете, вечером в куплете» откликнулся на запрет на въезд наших мужчин на Украину.

Музыкант опубликовал свежее стихотворение, посвященное ограничению въезда на Украину российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет:

Это будет не в эту, не в среду,
На границе замочки висят.
Я к вам как-нибудь точно приеду,
Когда будет мне за шестьдесят.

Произведение музыкант опубликовал в своем блоге в Instagram в пятницу, 30 ноября. При этом он спрогнозировал, что жители России и украинцы помирятся к 2100 году.

Ранее Сергей Шнуров мотивировал свой отказ от гастролей на Украине. На вопрос корреспондента издания «Россия в глобальной политике» о том, готов ли «Ленинград» поехать на украинские гастроли музыкант ответил отрицательно. Мотивировка же его выглядит так: «Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, во-вторых, не особенно принят здесь после. Зачем мне это?»

С 2017-го года Шнуров находится в черных списков сайта «Миротворец» из-за своего выступления в Севастополе в 2016 году.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Отношения России и Украины, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.11.2018, 16:10
Гость: интересуюсь

А что, любое шевеление конечностью Шнура теперь в первой строке ленты новостей будет всегда? Или только после "подвигов" голой Волочковой. Людям предлагают вот этим жить?Не СМИ, а клоака...А журналисты глисты в ней.
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