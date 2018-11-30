Шнуров написал стихи о запрете на въезд наших мужчин на Украину

14:28

Создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, реализуя принцип «днем в газете, вечером в куплете» откликнулся на запрет на въезд наших мужчин на Украину.

Музыкант опубликовал свежее стихотворение, посвященное ограничению въезда на Украину российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет:

Это будет не в эту, не в среду,

На границе замочки висят.

Я к вам как-нибудь точно приеду,

Когда будет мне за шестьдесят.

Произведение музыкант опубликовал в своем блоге в Instagram в пятницу, 30 ноября. При этом он спрогнозировал, что жители России и украинцы помирятся к 2100 году.

Ранее Сергей Шнуров мотивировал свой отказ от гастролей на Украине. На вопрос корреспондента издания «Россия в глобальной политике» о том, готов ли «Ленинград» поехать на украинские гастроли музыкант ответил отрицательно. Мотивировка же его выглядит так: «Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, во-вторых, не особенно принят здесь после. Зачем мне это?»

С 2017-го года Шнуров находится в черных списков сайта «Миротворец» из-за своего выступления в Севастополе в 2016 году.