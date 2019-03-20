«Пилот» устроил в Москве акустический «цыганский шарабан»

Группа «Пилот» представила 15 марта эксклюзивную акустическую программу в столичном Vegas City Hall

«Пилот» одинаково органичен как в электрической, так и акустической ипостасях. Однако в своих гастрольных турах группа, по меткому выражению Ильи Черта, «привыкла греметь», а полноценную камерную программу представляет крайне редко. Перед началом концерта в «Вегасе» Илья признался, что последнее выступление в подобном формате у команды было в 2007 или 2008 годах. «Я там был!» - гордо отозвался тут же зычный голос из зала.

Акустика – это преодоление барьеров, поэтому неудивительно, что Черту сотоварищи быстро удалось создать на концерте непринужденную атмосферу. Как руководство к действию воспринималась прозрачная миниатюра «Относительность» с финалом «ходит ангел с чердаками – мы друг друга любим в нем». Песни в мягких аранжировках настолько благотворно воздействовали на душу, что порою хотелось обнять весь мир.

«Пилоты» позаботились о том, чтобы приготовленные для концерта раритетные вещи («Счастье чужое», «Гуру», три песни из незаслуженно обойденного на прочих выступлениях «Пилота» альбома 2016-го года «Кукушка») незаслуженно предстали в наиболее выгодном свете. К участию в акустике были привлечены флейтистка, скрипач и темнокожий перкуссионист, а гитарист Андрей Казаченко то и дело менял свой базовый инструмент на аккордеон.

Некоторые песни «Пилот» вернул к жизни после долгого перерыва. С видимым удовольствием Илья Черт исполнил «Когда ты вернешься», заметив, что «самим приятно было ее вновь сделать». Зрители ответили музыкантам взаимностью, стройно прокричав слово «привет», встроенное в текст этой вещи. Некоторые песни, благодаря скрипке, приобрели ощутимый привкус цыганщины (хотя одноименная композиция и осталась за кадром). В частности, это касалось вальса «Дом на желтой реке». Недаром в начале концерта Илья Черт окрестил происходящее «цыганским шарабаном».

Между песнями Илья читал стихи из своих сборников серии «Аудиостихия», которые служили идеальными подводками к некоторым номерам. После стишка о деревне, где «каждый муравей – часть великого замысла», прозвучала всеобъемлющая «Деревенская», не исполнявшаяся вживую очень давно. Андрей Казаченко разукрасил ее аккордеонными партиями, а Илья Черт на коде изобразил блеянье барашка, настойчиво призвав к себе присоединиться и бас-гитариста Сергея Вырвича, который был явно не готов к такому развитию событий. «На следующем концерте все будем мекать!» - обнадежил Илья.

К столичной акустике умельцы из Уфы готовили масштабные декорации, но малые габариты сцены не позволили задействовать большую часть реквизита. Пришлось ограничиться висящими сверху облаками да видеорядом с питерскими дворами. Илья клятвенно пообещал представить весь реквизит. Недостаток декораций с лихвой компенсировала бурная деятельность флейтистки Ангелины Дортман, то и дело превращавшей свой инструмент во флажок и пускавшей мыльные пузыри поочередно в сторону зрителей и музыкантов.

Во второй части программы не обошлось без визитных карточек нынешнего «Пилота» - «Заплати мной», «Сердце машины», «Нет вестей с небес» и «Сумасшедшим жить легко» . Венчала основной сет-лист не такая распространенная песня «Блюз чих-пых», но ее музыканты завершили фрагментом из баллады «Луч солнца золотого».

Без «Сибири» «пилотов» вряд ли бы отпустили, поэтому она была сыграна на бис и послужила прологом к более плотной по подаче юбилейной программе «Рыба, Крот и Свинья», которой Илья Черт надеется «попугать» жителей столицы уже этой осенью.

Фото предоставлено организаторами концерта

