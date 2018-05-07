Как и где лучше покупать жилую недвижимость в Китае

Недвижимость в Китае становится популярной у россиян

Дома Харбина

Сегодня Китай становится все более и более привлекательным для постоянного проживания наших сограждан. Многие пенсионеры ежегодно приобретают себе жилье в приграничных городах. Китай действительно удивительная страна, там очень хорошо относятся к русским, народ доброжелательный и приветливый. Даже небольшой по российским меркам пенсии будет вполне хватать на безбедное проживание. Но обо всем по порядку.

Как приобрести жилье?

Для приобретения недвижимости можно воспользоваться услугами специальных агентств, сегодня они есть в Хабаровске, Благовещенске, Владивостоке. Это представители китайских компаний, которые помогут вам выбрать квартиру с учетом всех требований.

Можно выбирать квартиру как на вторичном рынке, так и в новостройке, причем такого понятия как «кинуть» просто не существует. Ответственность за такую «сделку» наказывается сроком от 10 лет тюрьмы до смертной казни. Аналогичные агентства есть на территории Китая, единственное, в этом случае может понадобиться помощь переводчика.

В Суйьфэньхэ, Хэйхэ, да и во многих других городах количество проживающих россиян с каждым годом растет. Стоимость приобретения одного квадратного метра обходится в среднем в 400-500$, помимо этого приятным моментом будет и стоимость коммунальных платежей. Содержание двухкомнатной квартиры в год составляет около 20 000-25 000 тысяч рублей, это отопление, водоснабжение, телефон и все остальные платежи, включая интернет (в Китае двухкомнатной считается квартира, в которой две спальни и гостиная). Причем эту сумма касается не только приграничных городов, это средний показатель по Китаю.

После того, как вы выбрали понравившееся жилье, необходимо заключить договор, который обязательно заверяется юридически. После этого все документы отправляются на регистрацию в мэрию. Как правило, срок регистрации занимает не более трех месяцев. Поразительно, но в администрации любого города страны нет очередей из посетителей, все подразделения работают спокойно. Создается впечатление, что людям нет необходимости обивать пороги.

Внимание! Приобретая недвижимость в Китае, вы все равно должны получать визу для проживания и приезда в страну, но после покупки квартиры, как правило, все значительно упрощается. Достаточно предъявить документы о собственности, и вы будете получать годовую визу с 30, 60 и 90-дневным периодом пребывания в Китае без лишних проволочек и нервотрепки. То есть при получении годовой визы у консула не возникнет вопроса, зачем вам ехать на такое длительное время. Вида на жительство для иностранных владельцев жилья в Китае нет, и недвижимость не является основание для его предоставления.

Квартира в Харбине

Можно купить квартиру и самостоятельно. Когда вы приедете в страну, вас сразу встретит толпа «помогаек», они достаточно хорошо изъясняются на русском и готовы за небольшое вознаграждение помочь в любых вопросах. Эти помощники достаточно честны, их услугами уже десяток лет пользуется большинство туристов и «челноков». Их интерес, или заработок, состоит из небольшой платы, которую даете им вы, и процентов с продавца от продажи товара вам. Если вы такому «помогайке» скажете, что намерены приобрести квартиру, то он вам предложит не один десяток вариантов. Но…будьте бдительны!

Как снизить стоимость

Особая культура этой страны требует или обязывает к соблюдению определенных условий, торговаться не просто можно, это необходимо! Если вы не торгуетесь, то вы теряете лицо, и вас не будут уважать, приняв за очередного лаовая (лаовай — это иностранец, который не понимает или плохо понимает по-китайски и с трудом ориентируется в обычаях и порядках повседневной жизни Китая).

Самое интересное, что это касается буквально всего, в том числе и покупки квартиры. Особенно если вы приобретаете ее у частника, торговаться просто необходимо. Вы можете значительно снизить стоимость, причем скидка может достигать 25-40%. Это относится и к официальным компаниям. Вам будут предлагать много разных вариантов, но как только поймут, что вы действительно собрались приобрести квартиру, причем готовы расплатиться сразу, отношение к вам изменится. Все продавцы получают процент от сделки, а это отличный стимул.

Каждая квартира в новостройке изначально оснащена спутниковым телевидением, которое позволяет смотреть и российские каналы. Разница в цене на новую квартиру и на вторичном рынке, возрастом около трех лет, может составлять до 50%. При этом в новостройке ремонт делается за свой счет, вы получаете стены и установленное сантехническое оборудование.

Где лучше приобрести квартиру?

Наши пенсионеры переезжают жить в приграничные города, такие как Суйфэньхэ, Хэйхэ, Фуюань, Тунцзян, потому что из них проще ездить домой, да и климат практически одинаковый. Все приграничные города полностью адаптированы для русскоязычного населения - в любой лавке, на базаре, в общем, везде вас поймут. Практически в каждом жилом доме на первом этаже есть небольшие закусочные, где вам приготовят, причем из свежих продуктов и при вас, любое блюдо. Стоимость такого ужина на двоих не будет превышать 15-20 юаней.

Возникает вопрос: а как получать пенсию? Но и здесь нашелся выход: пенсии перечислят на карточку, и уже в Китае ее можно снять. Для этого в России необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о переводе пенсии на карту. Карты крупных российских банков обслуживаются на всей территории Китая.

В Пекине сегодня приобретать недвижимость в собственность иностранцам запрещено, да и жить в таких городах, как Харбин, Пекин, Шанхай не совсем комфортно, все-таки это очень крупные мегаполисы, с развитой промышленностью и, соответственно, плохой экологией.

«На сегодняшний день квартиры в Китае приобрели около 40 тысяч россиян. В основном там селятся пенсионеры и бизнесмены с Дальнего Востока. Так, например, в Хуньчуне, городе рядом с границей Приморского края, живут более 200 россиян. По сообщению городского управления по делам жилищных и земельных фондов, к августу 2013 года операции с недвижимостью зарегистрировали уже 76 граждан России. Жилье в некоторых китайских городах стоит раза в три дешевле, чем, например, во Владивостоке. Это и привлекает россиян», - рассказала Юлия Кожевникова, эксперт интернет-центра зарубежной недвижимости Tranio.Ru.

Китай действительно удивительная и очень дружелюбная страна. А самое интересное начинает происходить после нескольких месяцев проживания. К вам полностью изменится отношение местных жителей, вас будут воспринимать не как приехавшего за товаром туриста, а как «своего». Это скажется в первую очередь на ценах, для вас они станут гораздо ниже, возможность обвеса или обсчета практически полностью будет исключена, вам не будут продавать не очень качественный товар, хотя другим его будут расхваливать.

Рассказывать об этой удивительной стране можно много и долго. Но, не увидев всего своими глазами нельзя понять и ощутить всю неповторимость и прелесть Китая.

Фото Дмитрия Орнацкого

