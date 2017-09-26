Утвержден список стартовых площадок для программы реновации

Сергей Собянин утвердил площадки для строительства первых домов по программе реновации жилищного фонда столицы. Соответствующее решение принято на заседании Президиума Правительства Москвы.

«Это 210 площадок, расположенных таким образом, чтобы переселение осуществлялось в непосредственной близости от домов, включенных в программу реновации, то есть практически в тех кварталах, где и сегодня проживают граждане», - сказал Сергей Собянин. В течение года планируют подобрать еще около 100 стартовых площадок, чтобы программа параллельно шла во всех районах Москвы.

В 2017–2019 годах в девяти округах появится 59 домов. «Строительство домов на этих площадках позволит переселить около 36 тысяч жителей», - сказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

12 зданий уже ввели в эксплуатацию. Теперь рабочим предстоит провести ремонт и благоустройство территории по стандартам программы реновации. В 2020–2021 годах будет построен еще 151 дом. Это позволит расселить 410 домов, где живут больше 83 тысяч горожан.

«По предварительным подсчетам, на стартовых площадках будет построено около 3,4 миллиона квадратных метров жилья. Ориентировочно в построенные на стартовых площадках дома будет переселено порядка 119,5 тысячи жителей из 568 домов, включенных в программу. Это чуть больше 47 тысяч квартир и чуть больше двух миллионов квадратных метров старого жилья», - добавил Сергей Левкин.

По его словам, в 12 домов, которые уже построены, людей смогут заселить в конце этого - начале следующего года. В остальные 47 домов из первого этапа заселение планируется в 2019 году. Еще на 151 площадке дома для заселения подготовят к 2020–2021 годам.

Одним из важных критериев стало нахождение площадки в районе, где расположены дома, включенные в программу. «Это обеспечит соблюдение одной из основных гарантий жилищных прав граждан при реализации программы - гарантии получения равнозначного жилого помещения в районе проживания», - добавил Сергей Левкин.

Мэр Москвы подчеркнул, что текст постановления о стартовых площадках должен быть точным и понятным, поэтому попросил внести в него уточнения. «Мы эти дома должны построить с 2017 по 2021 год. Не только построить, но и переселить в них граждан», - сказал он.

В дальнейшем перечень будет дополняться новыми стартовыми площадками.