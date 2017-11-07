В ЕСПЧ подан первый иск против России из-за сноса самостроя в Москве

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск ООО «Созидание» к властям России в связи со сносом торгового центра в «ночь длинных ковшей» у станции метро «Южная» в Москве, сообщает Business FM со ссылкой на адвоката Рубена Маркарьяна, представляющего интересы заявителя.

«Жалоба основана на основополагающих принципах защиты права собственности от произвола: в случае с ООО «Созидание» право собственности было подтверждено судебными решениями, а уничтожено ковшом экскаватора без какой-либо компенсации и возможности судебной защиты», — сказал он.

9 сентября Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО «Созидание» к столичным властям о выплате компенсации на сумму почти 2 млрд рублей. Торговый центр прямо над входом в станцию метро «Южная» просуществовал 13 лет. Двухэтажное здание было построено в 2003 году как торгово-досуговый центр. На площади в 1,5 тысячи квадратных метров находились магазины, ресторан, а также офис одного из банков. Однако в так называемую ночь длинных ковшей 9 февраля 2016 года объект снесли.

Как утверждал собственник здания гендиректор «Созидания» Талхум Абаев, это было сделано незаконно. Он просил суд взыскать в его пользу 1 млрд 806 млн рублей компенсации. В эту сумму вошла стоимость самого здания (252,7 млн рублей), расходы на реконструкцию теплового узла и коммуникаций Московского метрополитена (около 2 млн рублей), а также упущенная выгода, которую ООО «Созидание» должно было получить от сдачи в аренду помещений в течение оставшихся 36 лет (1,552 млрд рублей). Всего земельный участок был предоставлен фирме в аренду на 49 лет. Истец оспорил судебный акт, но 1 декабря 2016 года апелляция признала законным снос ТЦ.