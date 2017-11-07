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В ЕСПЧ подан первый иск против России из-за сноса самостроя в Москве

15:03 7.11.2017
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск ООО «Созидание» к властям России в связи со сносом торгового центра в «ночь длинных ковшей» у станции метро «Южная» в Москве, сообщает Business FM со ссылкой на адвоката Рубена Маркарьяна, представляющего интересы заявителя.

«Жалоба основана на основополагающих принципах защиты права собственности от произвола: в случае с ООО «Созидание» право собственности было подтверждено судебными решениями, а уничтожено ковшом экскаватора без какой-либо компенсации и возможности судебной защиты», — сказал он.

9 сентября Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО «Созидание» к столичным властям о выплате компенсации на сумму почти 2 млрд рублей. Торговый центр прямо над входом в станцию метро «Южная» просуществовал 13 лет. Двухэтажное здание было построено в 2003 году как торгово-досуговый центр. На площади в 1,5 тысячи квадратных метров находились магазины, ресторан, а также офис одного из банков. Однако в так называемую ночь длинных ковшей 9 февраля 2016 года объект снесли.

Как утверждал собственник здания гендиректор «Созидания» Талхум Абаев, это было сделано незаконно. Он просил суд взыскать в его пользу 1 млрд 806 млн рублей компенсации. В эту сумму вошла стоимость самого здания (252,7 млн рублей), расходы на реконструкцию теплового узла и коммуникаций Московского метрополитена (около 2 млн рублей), а также упущенная выгода, которую ООО «Созидание» должно было получить от сдачи в аренду помещений в течение оставшихся 36 лет (1,552 млрд рублей). Всего земельный участок был предоставлен фирме в аренду на 49 лет. Истец оспорил судебный акт, но 1 декабря 2016 года апелляция признала законным снос ТЦ.

Темы: Москва, Коммерческая недвижимость в Москве, Недвижимость, Европейский суд по правам человека в Страсбурге
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Комментарии читателей
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07.11.2017, 21:46
Гость: Москвич

Поздно. Армянская диаспора уже очень давно и глубоко пустила корни в России. Вы только вдумайтесь в озвученные цифры их доходов. Они будут честно сражаться за не честно построенный бизнес.
07.11.2017, 21:08
Гость: ABCD

Как бы там ни было, а эти люди правы!
Это был что ни наесть произвол властей.
Никаких судов не было, просто чиновники устроили самосуд.
Не все там были незаконные, большинство имели строения со всеми документами и экспертизами. Многие предприниматели послушно выполняли все требования чинушек, платили и дань и поборы. Подавать в суд на правительство Москвы самому правительству Москвы- кончено смешная и глупая затея. Результат будет один- ещё и останешься должен.
Если этот человек выиграет суд то это будет плохой сигнал для Москвы. За "ночь длинных ковшей" могут и спросить.
07.11.2017, 18:37
Гость: Депутаты

если издают законы, которые не соблюдаются исполнительной властью, имеющей административные рычаги, то и суд и юристы бессильны против крушения правого государства и наступает хаос, как это и было в 80 годах в СССР, где не соблюдались даже личные незначительные права граждан, как например свобода совести и вероисповедования, не говоря уже о праве граждан требовать от государства справедливости от произвола партийно- государственного чиновничества, что в свою очередь сегодня, в связи с пиночетовско- гайдаровским мировоззрением новоявленных строителей от Чубайса с Грефом до Кудрина, уже превратилось для россиян в заоблачными мечты.
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