]]> ]]>
Главная Наука и техника История

Хаос: Россия между Февралем и Октябрем

19:00 28.02.2017 , Дмитрий Зыкин
Фото с сайта wikipedia.org
Материалы по теме:

Начиная с Февральской революции Россия стремительно катилась в пропасть

15 марта 1917 года завершилась так называемая Февральская революция, сместившая Николая II. Начался совершенно иной этап российской истории.

Он продлился недолго, уже в конце года к власти пришли другие политические силы, известные как большевики.

Давайте посмотрим, что же происходило в стране в период между Февралем и Октябрем.

Уже 14 марта последовал знаменитый Приказ №1, изданный Петросоветом, сразу же подорвавший дисциплину в армии.

Затем на фронт хлынула толпа разномастных агитаторов, представлявшие всевозможнейшие политические партии и течения. Они были едины в одном – разложить армию, спровоцировать массовое дезертирство, внести хаос в управление войсками. Им это удалось в полной мере и даже с перевыполнением «плана».

Из тюрем выпустили преступников, и они заполонили города, наводя ужас на людей своими расправами, грабежами, поджогами и убийствами. Некоторые из них даже получили назначения на ответственные посты в государстве. Известные «революционеры» вели себя соответствующие. Видный эсер Чернов украл статуэтку со стола Николая II, террористка еще с народовольческим стажем - Фигнер, примеряла платья императрицы.

Управление предприятиями передали в руки специальных Комитетов, в которых заседали кухарки. В университетах ученые степени стали присуждаться по решению студентов.

Жилищным хозяйством взялись руководить Домовые комитеты, укомплектованные дворниками. Они вселились в квартиры жильцов, бросили свою прямую работу по уборке улиц, и города стали утопать в грязи. Некому было заниматься канализацией, расцвела антисанитария. Из обихода ушли салфетки и скатерти, электричество подавали с регулярными перебоями.

На фоне деградации инфраструктуры быстро росла смертность. У кладбищ появились длинные очереди, но никому не было до этого дела. Кругом шли митинги. Матросы в компании раскрашенных проституток разъезжали на автомобилях. Безвестные ораторы-проходимцы произносили зажигательные речи, всегда одни и те же, но, тем не менее, мгновенно собиравшие толпу.

Фронт, как ни странно, еще существовал, и даже держался, но офицеров начали массово убивать. Надо сказать, что даже в 1913 году свыше 40% офицеров не принадлежали к дворянскому сословию. Это были выходцы из простых семей. Во время войны кадровый состав резко сократился, и на место старых командиров приходили новые. В результате к середине 1917 года абсолютное большинство офицеров никак не относились к «сынкам помещиков».

Так вот: чернь убивала именно представителей обычных слоев населения, выдвинувшихся во время войны, благодаря личной храбрости, инициативе и уму. Поэтому когда говорят, что народ сводил счеты с «кровопийцами-мироедами», надо четко понимать, что это ложь от первого до последнего слова. 

На место убитых офицеров заступали эсеровские и прочие «революционные» ставленники, ничего не понимавшие в военном деле.

Наверху творилось то же самое. Февралист Гучков, окончивший историко-филологический факультет, возглавил Военное и Морское министерства. Другой его подельник, врач Шингарев занимал посты министра земледелия, а потом финансов.

Не разбираясь ни в том, ни в другом, он посеял хаос в денежном обращении и резко ухудшил товарооборот между городом и деревней. Началась гиперинфляция, а перебои с продовольствием стали нормой. Очереди за хлебом, которыми так долго попрекали царя, многократно увеличились. Замаячила угроза голода.

Старая полиция была заклеймена как «реакционная» и была расформирована, но ничего лучше Временное правительство не создало. В результате на улицах стало страшно ходить в темное время суток. Пошел вал грабежей и уголовщины. Дезертиры, толпами покидавшие фронт, разворовывали государственное имущество и тут же его продавали.

Вчерашние солдаты великой Русской армии стремительно превращались в банды, которые грабили и разрушали все на своем пути. В том числе повыбивали стекла и срезали обшивку в вагонах. Не считаясь ни с какой техникой безопасности, солдаты наводили винтовки на машинистов и приказывали ехать.

Это сразу же привело к катастрофам на железных дорогах. Вокруг складов с алкоголем творилась картина, достойная кисти Босха: спирт выпускали в канавы и люди бросались его лакать как животные, пока не напивались до потери сознания. Расцвел кокаинизм и самогоноварение.

Забастовки с требованием повышения зарплаты приняли повальные масштабы. Но работали все меньше, проводя время на бесконечно митингующих улицах.

«Революционные» бандиты устраивали самочинные обыски по городским квартирам. Говорили, что ищут оружие, а на деле просто выгребали все ценности и присваивали их себе.

Чиновников увольняли с формулировкой «несоответствие духу времени», и это еще в лучшем случае. Обвинение в контрреволюции или приверженности «старому режиму» было куда опаснее. На этой почве поднялось доносительство с целью подсидеть начальника и занять его место. Беззаконие принимало характер анархии.

Пользуясь отсутствием твердой центральной власти, подняли голову сепаратисты. В Малороссии это принимало порой комичные формы. Агитаторы энергично насаждали украинство в среде, которая даже не понимала, что значит термин «украинец».

Здесь уместно процитировать воспоминания видного врача Николая Краинского: «Через месяц после начала революции ко мне в мой госпиталь, находившийся между Киевом и Борисполем, приехал испол­нять требы священник из Борисполя, настоящий хохол, говоривший на местном наречии. Он обратился ко мне с вопросом: «Мыколай Василье­вич, скажить мени, пожалуйста, що цэ такэ украинци? Откуда вони взялись?»

Украинизаторы наряжались как исторические запорожские казаки, отпускали чубы и пытались прививать населению галицийское наречие, плохо понимаемое абсолютным большинством тех, кого они сами записали в украинцы. Это и неудивительно, ведь малороссийская речь была диалектом русского языка.

В самом Временном правительстве царила полная чехарда. Его первый состав, поднявшийся на волне Февраля, уже в апреле попал в кризисную ситуацию. Столпы «революции» Гучков и Милюков потеряли свои должности. Начала подниматься звезда Керенского (адвокат), который получил посты военного и морского министра.

В июне обострилось соперничество Временного правительства и Петросовета. В июле власть теряет еще один лидер Февраля – князь Львов. Создается вторая правительственная коалиция, и тут же начинается корниловский мятеж.

В сентябре Керенский, по сути, совершает государственный переворот, создав новый орган власти, так называемую Директорию. Она провозглашает Россию республикой. До этого момента монархия еще существовала юридически.

В октябре Керенский собирает очередную, на этот раз третью коалицию, которая просуществовала совсем недолго. К власти пришли большевики.

Фронт все еще стоял на расстоянии 1000 км от Москвы и 750 км от Петрограда… 

Темы: Первая мировая война, История Российской империи, История ХХ века
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.03.2017, 02:09
Хех!

Куда ж быстрее?
***
Аэропорт построили к первому же сезону (и начинают строить второй). Энергомост (который обошелся, кстати, в млрд. долларов) провели и уже начали строительство двух ТЭЦ. Артек обновили почти полностью (правда, посадив на него либерала, который, надо полагать, воспитывает детей в духе бандеровщины). Военных обеспечили жильем (плюс обновили учебную базу и построили Кадетский корпус). Начались работы по приведению в порядок музеев. Строятся современные медицинские центры. Обновляется дорожная инфраструктура. Как решили проблему с водой (и во сколько это обошлось) вообще непонятно. Но ведь решили!
01.03.2017, 02:08
Планида такая!

И даже опрадаться тем, что:
Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы,
С раскосыми и жадными очами! - не получается.
Те воинами были.
01.03.2017, 02:06
То есть вы полагаете, к

анадец, Что мы не дошли ещё до пика, а вы его уже миновали в незапамятном году... прошу вас уверить, что несмотря на официальное мнение до сих пор не раскрыты факты уничтожения древних книг западной цивилизацией, книги жгли и за их хранение тоже сжигали.Это факт. При германском фашизме - опять сожжение. Что сождевляет. так это только причастность к сожению- все сегодняшние министры- это их дети. Не так ли?.
Все комментарии (295)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.