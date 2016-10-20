Гитлеровский Евросоюз против СССР: мифы и реальность

Наша Победа давно не дает покоя многим прозападным либералам, русофобам и откровенным нацистам

Все последние годы история Великой Отечественной войны страдала от подтасовок, подмены понятий, а то и сознательной лжи. Зачем это делалось и делается – лишний раз объяснять не надо. Наша Победа давно не дает покоя многим прозападным либералам, русофобам и откровенным нацистам.

Именно они «отформатировали», извратили и представили историю войны в крайне невыгодном для СССР свете, отчего она стала выглядеть примерно так: блицкриг сорвался не из-за сопротивления Красной Армии, а из-за сильных морозов. Сталин смог победить в войне благодаря трем факторам – неисчерпаемым людским ресурсам, заградотрядам и штрафбатам.

Плюс к этому особо «продвинутые исследователи», добавляют ещё монструозный советский ВПК, который якобы наклепал столько танков и самолетов, что они буквально смели несчастных немцев. Именно немцев, так как остальные страны, воевавшие против СССР, намеренно выводятся «за скобки».

Фото из Bundesarchiv №101i-141-1258-15

Именно такую версию войны усиленно пропихивали и пропихивают куда ни попадя, начиная от журнальных статей и заканчивая чуть ли не школьными учебниками.

Но все эти «прописные истины» при ближайшем рассмотрении не выдерживают ни малейшей критики, являясь ничем иным, как типичным политическим заказом. Причем весьма топорно исполненным. Однако обо всем по порядку.

Как известно, на 22 июня 1941 года под прямым и косвенным управлением гитлеровской Германии находились практически все европейские страны, за исключением трех прибалтийских республик, вошедших в состав СССР, Ирландии и Великобритании.

Что касается Швейцарии, Швеции, Испании, Португалии и Турции, то, несмотря на их нейтральный статус, это были партнеры и союзники Гитлера. Всю войну Швейцария «отмывала» для нацистов деньги и поставляла в вермахт продукцию военного назначения. Швеция снабжала Гитлера сырьем, в частности, стратегическим – железной рудой. «Нейтральная» Испания отправила на Восточный фронт «ограниченный контингент» – «Голубую дивизию» и тысячи добровольцев. Португалия от войны всячески уклонялась, что не мешало ей покупать для Рейха разнообразную «санкционную» продукцию. Например, нефть из США, продукты из Южной Америки и каучук из Азии. Турция почти всю войну снабжала Рейх сырьем и иранской нефтью, оказывая и ряд других услуг.

Поэтому есть все основания заявлять, что 22 июня началась не германо-советская война, а война гитлеровского Евросоюза против СССР. От этого и стоит «плясать» в дальнейшем, особенно в части сравнения людских ресурсов противоборствующих сторон.

Когда некоторые западные историки и их российские коллеги определенного окраса рассказывают нам, что СССР имел неистощимые людские ресурсы, что позволило ему завалить несчастных «евроинтеграторов» трупами своих солдат, то неплохо бы вспомнить, что население СССР составляло 197 млн человек, а подконтрольного Гитлеру Евросоюза – 330 млн. То есть на 133 млн больше.

К лету 1942 года СССР потерял полтора миллиона квадратных километров своей территории, на которых до войны проживало 74 млн советских граждан. Разумеется, часть из них эвакуировалась на восток страны, но все равно десятки миллионов человек остались на оккупированной территории.

Это признавал и сам Сталин: «Мы потеряли более 70 млн населения, более 800 млн пудов хлеба в год и более 10 млн тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба.» (РГАФ. Фонд. 4, опись. 12, дело 105, листы 122–128). Заметим, что его не было и раньше.

Из этого следует, что все сказки о неистощимых людских ресурсах СССР – откровенное вранье. Или, выражаясь научным языком, – фальсификация. Уж если у кого и были безграничные ресурсы, так это у Гитлера.

Что касается военного потенциала сторон, в частности, пресловутого монструозного советского ВПК, то и здесь ситуация также была не в пользу СССР. Как известно, первой «жертвой» нацистов была Австрия. И пусть это была уже не Австро-Венгерская империя, однако у неё была вполне современная военная промышленность. Хотя, конечно, и не такая, как во времена императора Франца-Иосифа.

Но Гитлер, как мы помним, одной Австрией не ограничился и вскоре получил в подарок от западных демократий Чехословакию. В то время Чемберлен и Даладье считали Адольфа Алоизыча «умеренным» нацистом и борцом с коммунизмом, поэтому охотно шли на любые уступки. Особенно когда дело касалось других стран.

В Чехословакии нацистам было чем поживиться, причем это относилось не только к первоклассной чешской военной промышленности, но и к арсеналам чехословацкой армии. Предоставим слово самому Гитлеру: «Со времени оккупации мы получили 1582 самолета, 2175 орудий всех калибров, 468 танков, 43 876 пулеметов, 1 020 000 винтовок, 3 миллиона гранат и миллиарды единиц патронов». К этому стоит добавить и другое военное имущество, которое обеспечило бы потребности 50 дивизий.

С началом Второй мировой войны военный потенциал Рейха усилился за счет промышленности таких стран, как Польша, Дания, Норвегия, Бельгия, Голландия, Франция, Греция и Югославия. Например, в одной только Франции на нужды вермахта работали более 14 000 предприятий, причем работали в комфортных условиях, чего не скажешь о многих советских заводах и фабриках, эвакуированных за Урал с началом войны.

Таким образом, благодаря оккупации и «добровольному присоединению», и без того мощная промышленность самой Германии многократно усилилась. Кроме того, практически до середины 1944 года промышленность гитлеровского Евросоюза не знала проблем с сырьем, а вот СССР с такими проблемами столкнулся сразу же после начала войны.

Тем не менее, либеральные историки опять врут про неисчерпаемые природные богатства СССР и про «зажатую в тисках блокады» Германию. Словно забывая, что выход вермахта к нефтяным месторождениям Баку и Грозного мог поставить точку в войне. Ведь тогда нефть в Сибири ещё не добывали, а вот в гитлеровский Евросоюз нефть поставлялась чуть ли не со всего мира. Гитлеру надо только было озвучивать требуемые объемы поставок партнерам из Румынии, Турции, Испании и Португалии.

И, наконец, самое главное в любой войне – финансы. СССР с первых лет своего существования находился, как сказали бы сейчас, под западными санкциями. В том числе и финансовыми. А вот Гитлера, ещё до того, как он стал всенародно избранным фюрером, очень полюбили разного рода банкиры и бизнесмены. Особенно из Англии и США, которые буквально завалили Германию деньгами.

Если до прихода Гитлера Германия была хроническим, задыхающимся в тисках Версальских репараций, заёмщиком, то вскоре сама стала кредитором. Достаточно вспомнить выданный СССР кредит в 1935 году на сумму 200 млн марок и аналогичный кредит на такую же сумму, выданный по торговому договору 1939 года. Деньги западных демократий буквально лились в Германию рекой, что позволило Гитлеру в кратчайшие сроки воссоздать армию, авиацию и флот.

Всего этого Советский Союз был лишен. Даже во время войны, уже имея в союзниках США и Великобританию, СССР не получил и десятой доли того, что было вложено в Германию в предвоенные годы. Стоит ли удивляться тому, что население СССР всю войну жило впроголодь, в то время как в гитлеровском Евросоюзе перебои с продуктами питания начались только в 1944 году, когда война вышла на финишную прямую.

Всю войну вермахт снабжался гораздо лучше Красной Армии, и в своих воспоминаниях наши солдаты неоднократно вспоминают, как их удивляли богатые немецкие трофеи: шоколад, галеты, коньяк, вино, всевозможные консервы и тд. Снабжение любой армии всегда обходилось «в копеечку», но у гитлеровского Евросоюза проблем с этими самыми копеечками не было даже под конец войны.

С качеством брони под конец войны проблемы были, с производством реактивных самолетов и танков «Королевский тигр» были, но не с деньгами. Даже несмотря на то, что к началу 1945 года Германия находилась в полукоматозном состоянии.

Еще один пример либерального мифотворчества – страшные советские заградотряды и штрафбаты. Дескать, все это – дьявольское изобретение людоеда Сталина. Хотя либеральные историки почему-то стыдливо умалчивают о немецких 500-х и 999-х батальонах. А если и вспоминают об их существовании, то как-то вскользь и между делом.

Если уж говорить о штрафниках, то таковые были ещё в армии византийского императора Алексея Комнина. Однако мало кому придет в голову обвинять его в людоедстве. Как и турецкого султана Мехмета II, который 29 мая 1453 года гнал иррегулярные части на штурм Константинополя с помощью «заградотрядов». Причем последние не стеснялись использовать для «подбадривания» штурмующих не только сабли и копья, но и артиллерию. В Турции Мехмет II считается национальным героем, улица его имени есть практически в каждом турецком городе, а у нас Сталин все последние полвека с завидным постоянством оплевывается. Хотя он выиграл самую страшную войну в истории человечества, а не взял малонаселенный и давно захиревший Константинополь.

И, наконец, блицкриг и русские морозы. Излюбленная тема разного рода «исследователей», которые всерьез утверждают, что если бы не Генерал Мороз, то немцы маршировали бы по Красной площади. А то и фотографировались бы на фоне нижегородского Кремля. Сказать тут особо нечего, потому что сказать действительно нечего. Если Гитлер думал, что в России бывает зима как на Кипре и что СССР можно разгромить за пару месяцев, то это лишний раз объясняет, почему война закончилась в Берлине, а не во Владивостоке.

Западным историкам всегда было и будет трудно признать, что Евросоюз, пусть и гитлеровский, был разгромлен не англо-американскими бомбардировками и рядовым Райаном. Отечественным любителям баварского пива также непросто признать, что не Монтгомери и Паттон брали Берлин, а Жуков с Коневым.

Но из песни слов не выкинешь, и хочется кому-то или нет, но приходится признавать очевидное – СССР, проигрывая по всем показателям Евросоюзу, тем не менее, убедительно выиграл войну. Причем до июня 1944 года сражаясь практически в одиночку.

И произошло это потому, что советский народ не сдался, как какие-нибудь французы или поляки, а совершил невиданный в мировой истории подвиг на фронте и в тылу и оказался на голову выше по своим морально-волевым качествам, чем европейские «сверхчеловеки».

Признать это многим «историкам» – из Вашингтона, Берлина, Киева или Москвы - невыносимо тяжело. От осознания этого факта, у них душа прокисшим баварским пивом обливается. Поэтому остается одно – врать. Про неисчерпаемые людские и природные ресурсы СССР, про жуткие русские зимы и про людоедов комиссаров и заградотряды, гнавшие советских солдат в бой очередями из пулеметов.