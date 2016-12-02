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Найдены останки одной из красивейших женщин древности

09:31 2.12.2016
Хатхор вручает Нефертари Анх, символ вечной жизни. Фото с сайта wikimedia.org
Хатхор вручает Нефертари Анх, символ вечной жизни. Фото с сайта wikimedia.org
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Выставленная в Египетском музее в Турине (Италия) пара мумифицированных ног может принадлежать, по мнению исследователей, одной из самых красивых женщин древности.

Останки были найдены в 1904 году археологом Эрнесто Скиапарелли в гробнице царицы Нефертари, которая прославилась своей красотой. Нефертари являлась женой фараона Рамсеса II Великого, сообщает Seeker.

В свое время эта гробница подверглась нападению мародеров. В ней были найдены разбросанные части мумий, и поэтому ученые не спешили с выводами о том, что ноги могли принадлежать именно Нефертари.

Ученые из Института эволюционной медицины Цюрихского университета (Швейцария) провели новое исследование, которое показало, что ноги принадлежали женщине, ушедшей из жизни в возрасте 40-50 лет. Это соответствует истории Нефертари, которая, как считается, умерла в возрасте 45 лет на 25 году правления Рамсеса II.

Антропометрическая реконструкция показала, что рост женщины составлял 165-168 сантиметров, что также подходит к описанию царицы.

При этом ученые отмечают, что нельзя с абсолютной точностью говорить о том, что ноги принадлежали Нефертари, так как образцы для ДНК-тестирования оказались не пригодны для анализа, однако сейчас наиболее вероятной считается именно такая версия. 

Темы: Археология, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.12.2016, 13:09
Гость: NN

А уж когда черепа Кличков найдут... Даже представить невозможно, что скажут.
02.12.2016, 12:54
Гость: Да!

Пальцем в небо, но сенсация! Идиоты...
02.12.2016, 12:26
Гость: АЛИСА КАРТАНИНА

Страшно представить, что скажут о русских археологи будущего, когда найдут мумию Коляна Валуева и Димки Медведева по их черепам и айфонам с селфами...
Все комментарии (5)
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