Найдены останки одной из красивейших женщин древности

Выставленная в Египетском музее в Турине (Италия) пара мумифицированных ног может принадлежать, по мнению исследователей, одной из самых красивых женщин древности.

Останки были найдены в 1904 году археологом Эрнесто Скиапарелли в гробнице царицы Нефертари, которая прославилась своей красотой. Нефертари являлась женой фараона Рамсеса II Великого, сообщает Seeker.

В свое время эта гробница подверглась нападению мародеров. В ней были найдены разбросанные части мумий, и поэтому ученые не спешили с выводами о том, что ноги могли принадлежать именно Нефертари.

Ученые из Института эволюционной медицины Цюрихского университета (Швейцария) провели новое исследование, которое показало, что ноги принадлежали женщине, ушедшей из жизни в возрасте 40-50 лет. Это соответствует истории Нефертари, которая, как считается, умерла в возрасте 45 лет на 25 году правления Рамсеса II.

Антропометрическая реконструкция показала, что рост женщины составлял 165-168 сантиметров, что также подходит к описанию царицы.

При этом ученые отмечают, что нельзя с абсолютной точностью говорить о том, что ноги принадлежали Нефертари, так как образцы для ДНК-тестирования оказались не пригодны для анализа, однако сейчас наиболее вероятной считается именно такая версия.