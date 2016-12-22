«Подвиг честного человека». Размышления после юбилея Карамзина

Анна Семенова - доктор исторический наук, профессор, главный научный сотрудник Института российской истории РАН

Уходящий год с полным основанием считается «годом Николая Михайловича Карамзина».

Великий историк родился 250 лет назад 1 [12] декабря 1766 года и скончался 22 мая [3 июня] 1826 года.

В начале 1818 года улицы столичных городов опустели, «все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную». Так писал Пушкин о появлении первых восьми томов «Истории государства Российского», принадлежащих перу Карамзина. Этот труд был издан большим для того времени тиражом в 3 тысячи экземпляров и разошелся течение месяца. В последующие годы вышли ещё четыре тома «Истории» (последний двенадцатый — после смерти историка), появился ряд переводов на основные европейские языки. Большой резонанс в обществе вызвал девятый том, посвященный эпохе Ивана Грозного и осуждавший деспотизм, как форму правления.

А до этого было достойное обрзование полученное выходцем из провинцильной дворянской семьи, путешествие по Европе, позволившее будущему историку стать свидетелем Великой франузской революции и автором «Писем русского путешественника.

«Великая весна девяностых годов» XVIII века озаряла все творчество Николая Михайловича Карамзина. Его первый литературный шедевр «Письма русского путешественника» открыли для читателей этого писателя, а «История государства Российского» прославила его имя навсегда. Как выдающийся ученый и писатель, воспринимавший отечественную историю в контексте мировой истории, он практически всю свою жизнь размышлял о значении революций в жизни общества, а события Великой французской революции, придавали особую остроту его анализу. Он видел «вольных французов», восхищался выдающимися ораторами в Учредительном собрании, однако тогда же оценил роль демагогов и честолюбцев, преследовавших в революции собственные интересы. Развитие революции, казнь короля и террор вызвали у Карамзина резкое неприятие. Тем не менее, спустя несколько лет, веря в конечное торжество просвещения, разума и прогресса он подвел итог великой революции: «Французский народ прошел через все степени цивилизации, чтобы оказаться на той вершине, на которой он находится в настоящее время... Французская революция — одно из тех событий, которые определяют судьбы людей на много последующих веков».

Впоследствии занявшись журналистикой и литературным творчеством, заложив основы русского литературного языка, он постепенно обратил свои взоры к отечественной истории и став «историографом» Александра I, всецело отдался историческим исследованиям. Такова внешняя канва жизни знаменитого деятеля русской культуры.

Отметим, что именно в начале XIX века проявились два принципиально различных подхода к путям развития России. Два выдающихся человека - патриота: историк Карамзин и статс-секретарь Александра I Михаил Михайлович Сперанский почти ровесники, воспитанные на одной литературе Века просвещения, получившие блестящее образование, создали два политических сочинения, противоположной направленности. Карамзин, познакомившись с сестрой императора великой княгиней Екатериной Павловной, в 1811 году читает в ее салоне в Твери недавно написанную им «Записку о древней и новой России в её политическом и гражданском отношениях». Двумя годами ранее статс- секретарь императора, сын сельского священника Сперанский завершает работу над проектом реформирования государственного устройства России «Введение к уложению государственных законов» и затем проводит указы об «экзаменах на чин», то есть на занятие должностей, что вызвало особую ярость вельмож - «екатерининских служившев».

Если для историографа центром политической концепции в это время является «идеальный» просвещенный монарх», то мечтой Сперанского, работавшего над своими, оказавшимися нереализованными, проектами по инициативе Александра I, (и поэтому вынужденного себя во многом ограничивать) было создать такие законы, «чтобы никакая власть их преступить не могла». Для Карамзина главная суть политической жизни — минимальное количество преобразований. Для Сперанского и будущих декабристов (с некоторыми из которых он был близок)— нацеленность на политические перемены. Формально именно с противоборства этих концепций принято отсчитывать возникновение в России консервативных и либеральных идей.

Однако воззрения Карамзина не были статичны и однозначны. Историк и время — тема всеобъемлющая; совершенно очевидно, что серьезный ученый, выстраивая свою концепцию прошлого, не может не преломлять ее через свое восприятие современной ему действительности. Его отношение к прошлому часто меняется в зависимости от изменения его политических взглядов.

Почему же впоследствии оценки творчества и жизненной позиции Карамзина в течение десятилетий так резко менялись и были так прочно зависимы от политической конъюнктуры? Прежде всего, это было связано со сложностью и многоцветием палитры мировоззрения самого историка. К Карамзину менее всего подходит система деления на «белое — черное». К сожалению, и сегодня в дни его юбилея мы вновь сталкиваемся с желанием определенных сил с помощью угодливых ученых «приватизировать» историка и видеть в нем только родоначальника и оплот консерватизма. Так, сознательно замалчиваются его симпатии к вождю якобинцев Максимилиану Робеспьеру, узнав о казни которого будущий историк «пролил слезу» и до конца жизни отзывался о нем с глубоким уважением; преувеличиваются разногласия Карамзина с будущими декабристами. И хотя «молодые якобинцы», по словам Пушкина, негодовали после чтения «Истории» и писали критические статьи, они неизменно относились к Карамзину с глубоким уважением.

«История принадлежит царям» - этой основной мысли главного произведения Карамзина члены тайных обществ противопоставили иную точку зрения: «История принадлежит народам» -этими словами декабрист Никита Муравьев, с родителями которого Карамзин был особенно дружен, открывал свою «Конституцию». И хотя историк, по его словам, «алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятеж» 14 декабря на Сенатской площади, он предвидел жестокий приговор и скорбел о судьбе несостоявшихся реформаторов, не дожив месяца до суда и казни руководителей движения.

Сейчас Карамзина нередко стремятся представить космополитической фигурой, невнятно и вскользь упоминая о патриотической сути «Истории государства Российского». Монархизм позднего Карамзина трактуется примитивно, без указания на влияние на него концепции великого французского философа Эпохи просвещения Шарля Монтескье, создавшего знаменитую триаду форм политической власти: республика, монархия, деспотия. Вызывает сложности у рептильных историков стремление найти почти анекдотические объяснения словам Карамзина о его приверженности «в душе» республиканским порядкам.

И уж, конечно, мало кто вспоминает необыкновенные по силе слова Карамзина из его статьи «О любви к Отечеству и народной гордости», опубликованной в 1802 году в издаваемом им журнале «Вестник Европы», и звучащие ныне весьма современно: «Патриотизм есть любовь ко благу и славе отечества и желание способствовать им во всех отношениях. Он требует рассуждения - и потому не все люди имеют его... Я не смею думать, чтобы у нас в России было не много патриотов; но мне кажется, что мы излишне смиренны в мыслях о народном своем достоинстве, - а смирение в политике вредно. Кто самого себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут.

Не говорю, чтобы любовь к отечеству долженствовала ослеплять нас и уверять, что мы всех и во всем лучше; но русский должен, по крайней мере, знать цену свою. Согласимся, что некоторые народы вообще нас просвещеннее: ибо обстоятельства были для них счастливее; но почувствуем же и все благодеяния судьбы в рассуждении народа российского; станем смело наряду с другими, скажем ясно имя свое и повторим его с благородною гордостию».

Выступая 5 декабря 1818 года на торжественном заседании Академии российской, посвященном изданию первого толкового словаря русского языка, Карамзин подчеркнул: «наша, без сомнения, счастливая судьба во всех отношениях есть какая-то необыкновенная скорость: мы зреем не веками, а десятилетиями».

Существует немало художественных изображений великого историка. Одним из наиболее известных является портрет работы «патриарха московской живописи», как называли В.М.Тропинина.

Заведующая отделом русской живописи конца XVIII - первой половины XIX века Государственной Третьяковской галереи, доктор искусствоведения Людмила Алексеевна Маркина рассказывает: «Портрет Карамзина был написан Тропининым в 1818 году. Оригинал его хранится в Петербурге во Всероссийском музее А.С.Пушкина, а авторская копия в Третьяковской галерее. Это произведение принадлежит к числу немногих живописных работ, приобретенных непосредственно Павлом Михайловичем Третьяковым, что делает его особенно ценным». В настоящее время вместе с рядом других работ из собрания ГТГ портрет историка находится на выставке в родном городе Карамзина Ульяновске (Симбирске), приуроченной к юбилею великого земляка.