«Cамая страшная ракета Путина» выйдет из шахты в марте

На Западе считают, что одна МБР «Сармат» сможет уничтожить Англию вместе с Уэльсом



Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Источник ТАСС в Министерстве обороны сообщил, что бросковые испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» пройдут в марте этого года. Разработка ракеты производится для замены МБР «Воевода», которую на Западе называют «Сатаной». Новое изделие должно превзойти по дальности и по мощности «Воеводу», которая в настоящий момент удерживает мировой рекорд по данным характеристикам.

Бросковые испытания - это отнюдь не запуск ракеты, когда она с включенными двигателями перелетает территорию страны с северо-запада на восток, то есть с полигона на полигон. Маршевые двигатели при бросковых испытаниях не запускаются, происходит минометный старт ракеты из пускового контейнера за счет отработки пороховых ускорителей. И лишь у приподнявшейся на несколько метров от земли ракеты можно запускать маршевые двигатели. В противном случае реактивная струя выведет из строя пусковую установку.

Бросковые испытания должны быть проведены на полигоне «Плесецк» под Архангельском. Точнее, уже должны быть проведены, о чем Минобороны сообщало еще примерно год назад. Теперь же выясняется, что задержка вызвана не сбоем в разработке и изготовлении самой ракеты, а неготовностью в прошлом году пусковой установки.

Что же касается подготовки к серийному выпуску «Сармата», то это дело удалось ускорить благодаря модернизации производственной базы Красноярского машиностроительного завода. Еще в прошлом году на заводе было практически все готово, чтобы принять в производство новое стратегическое изделие. И оптимисты заявляли, что в РВСН ракета начнет поступать в 2018 году. Теперь сроки сдвинуты на пару лет вперед. Потому что после бросковых испытаний необходимо произвести как минимум три-четыре удачных пуска ракеты.

В ожидании новой ракеты на Западе уже начинают нагнетать панику. Самый популярный заголовок в статьях о «Сармате» - «Самая страшная ракета Путина». Ракете уже присвоили статус по аналогии с «Сатаной» - «Замаскированный дьявол». СМИ соревнуются по части масштабов разрушений, которые обеспечивает всего лишь одна ракета с шестнадцатью боевыми блоками индивидуального наведения. Daily Mail утверждает, что с лица Земли будут стерты Англия и Уэльс. The Sun, чтобы не пугать англичан, настаивает, что «одно нажатие кнопки» уничтожит Францию. В то же время источник ТАСС говорит, что уничтожено может быть небольшое государство или отдельный штат, скажем, Техас.

Так зачем же понадобилось заменять «сатану» на «дьявола»? Ведь «Воевода», принятая на вооружение в конце 80-х годов, является самой мощной в мире МБР. Причем, судя по планам американского оборонного ведомства, ничего похожего по ТТХ в обозримом времени не появится.

МБР шахтного базирования Р-36М2 «Воевода» была создана в КБ «Южное» (Днепропетровск) под руководством академика АН СССР Владимира Федоровича Уткина. Ее стартовый вес - 211 тонн. Способна доставлять 10 боевых блоков мощностью 550 кт каждый на расстояние в 14 тыс. км. Общий забрасываемый вес - 8800 кг. Круговое вероятное отклонение для каждого боевого блока - 500 метров. Ракета двухступенчатая, жидкостная, поскольку именно жидкое высококипящее топливо и окислитель способны обеспечивать максимально возможные энергетические характеристики.

Ракета обладает повышенной способностью преодоления систем ПРО вероятного противника. При принятии «Воеводы» на вооружение преодоление для существовавших на тот момент комплексов ПРО было гарантированным. Однако техническая мысль не стоит на месте. Р-36М2 и сейчас способна гарантированно достигать цели. Однако иностранные конструкторы, прежде всего американские, начинают повышать возможности ПРО. Поэтому в 2011 году началась разработка новой, более совершенной ракеты, которая как минимум до середины века была бы самым грозным оружием ядерного сдерживания в мире. А два года назад появился и еще один резон - избавиться от зависимости от ВПК Украины по части поставок запчастей и сервисных мероприятий.

Контракт на разработку получило миасское КБ им. В.П.Макеева. Казалось бы, выбор исполнителя работ странный, поскольку макеевцы специализируются, прежде всего, на создании морских изделий - МБР для стратегических атомных подводных лодок. И тут их достижения впечатляют. Ракета «Синева» является рекордсменкой по энерговооруженности среди всех существующих ракет, обладая наилучшим отношением мощности ракеты к ее массе.

Однако выбор КБ им. Макеева вполне логичен. И предопределен двумя обстоятельствами. Во-первых, здесь накоплен огромный опыт по созданию жидкостных ракет. Лишь жидкостная ракета способна превзойти показатели «Воеводы», также жидкостной ракеты. Московский институт теплотехники, создающий твердотопливные ракеты «Ярс», «Рубеж» и «Булаву», с этой задачей не справился бы. Во-вторых, у макеевцев есть опыт и по созданию сухопутных ракетных баллистических комплексов. К ним относится, например, ракета Р-17 («Скад» по классификации НАТО).

Главным конструктором ОКР по созданию «Сармата» стал Юрий Каверин. Было решено не модернизировать «Воеводу», а создать абсолютно новую ракету, что называется, с нуля. Хоть возможности для модернизации и имелись - «сердце» ракеты, двигатель РД-264, был разработан не на Украине, а у нас - в химкинском КБ Энергомаш под руководством Виталия Радовского.

В результате была создана ракета, которая превосходит «Воеводу» по всем характеристикам. У нее более высокая энерговооруженность. «Сармат» на 20% легче. И при этом имеет дальность в 17 тыс. км, обладая способностью достигать цели как через Северный полюс, так и через Южный. То есть может атаковать с любого направления. И забрасываемый вес больше - 10 тонн против 8,8 тонны. Количество боевых блоков индивидуального наведения увеличилось с 10 до 16.

При этом существенно возросла и точность. Если верить самым «восторженным» данным, то КВО составляет 5-10 метров. Это дает возможность при необходимости использовать вместо ядерных кинетические боеголовки, которые разрушают стратегические объекты противника механическим ударом с громадной энергией.

Это достигнуто за счет использования более эффективной двигательной системы как в первой, так и во второй ступенях. Также мощность увеличена за счет включения в схему ракеты разгонного блока, работающего на финальном активном участке траектории. В связи с чем ракета получилась двойного назначения. В случае необходимости она сможет выводить на орбиту спутники. Эта возможность может быть использована, когда ресурс ракеты будет заканчиваться. Или же когда «Сармат» начнут заменяться более совершенными МБР новых разработок.

У «Сармата» есть и один сюрприз, благодаря которому боеголовки невозможно уничтожить ни нынешними, ни перспективными противоракетами систем ПРО. К 2020 году «Сармат» будет оснащаться гиперзвуковыми боеголовками, которые разработаны в НПО Машиностроения в подмосковном Реутове. В настоящий момент они проходят испытания, которые начались в 2004 году. Уже произведено несколько пусков. Последние из них оказались успешными.

Гиперзвуковой блок, получивший кодовое название «изделие 4202» или Аэробаллистическое гиперзвуковое боевое оснащение (АГБО), имеет скорость порядка 12М-17М. При этом он летит не по баллистической траектории, отделившись от «Сармата», а совершает длительный полет на небольших высотах, маневрируя по курсу и высоте за счет аэродинамических рулей. Это делает АГБО труднообнаружимым для радаров. Невидимость добавляется и за счет того, что блок при гиперзвуковом полете окутан плазмой, поглощающей и не отражающей сигнал РЛС. В совокупности с маневрированием с громадными перегрузками это делает АГБО практически недосягаемым для современных и перспективных комплексов ПРО.