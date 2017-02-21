Ученые NASA нашли в мексиканской пещере «странные формы жизни»

В мексиканской пещере ученые Института астробиологии NASA обнаружили «странные формы жизни», которые ранее не были известны науке.

Как сообщает The Telegraph, экстремальные формы организмов заперты в кристаллах селенита. Всего было найдено порядка 40 штаммов бактерий, архей и вирусов. Их ближайшие известные науке родственники отличаются от них примерно на 10%.

По оценкам специалистов, данные организмы находились в изолированном состоянии от 10 до 60 тысяч лет.

Пещера, в которой было сделано открытие, расположена над магматическим карманом, вследствие чего прогревается геотермальным теплом до 60 градусов Цельсия. В ней, по данным ученых, высокие уровни влажности и закисленности атмосферы, а также нет кислорода.

В такой среде большая часть организмов выжить бы не смогла, но найденные существа используют для получения энергии сульфиды, железо, марганец и оксид меди.