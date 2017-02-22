Опубликована карта самых опасных стран в мире

Пользователь портала Reddit под ником Loulan опубликовал карту, на которой показал, каких государств больше всего боятся жители стран мира.



Изображение с сайта reddit.com

Для составления карты были использованы данные опроса, проведенного в 2013 году, в рамках которого жители 65 стран рассказали, какие по их мнению государства представляют наибольшую угрозу для человечества.

Как можно видеть, больше всего респонденты опасались Соединенных Штатов Америки. В частности, главным агрессором США назвали участвовавшие в опросе россияне, китайцы, жители Индонезии, ЮАР, Австралии, стран Латинской Америки и некоторых стран Европы.

Второе место занял Пакистан, которого боятся в Афганистане, Индии и прилегающих государствах. Большую угрозу для мира, как считают в США, Канаде, части Великобритании и ряде европейских стран, представляет Иран.

Жители Франции и Румынии больше всего боятся Сирию, а Россию опасаются только жители Польши.

Разумеется, публикация карты вызвала активное обсуждение на Reddit и под записью размещено уже свыше 3500 комментариев.