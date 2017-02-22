]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Опубликована карта самых опасных стран в мире

10:33 22.02.2017

Пользователь портала Reddit под ником Loulan опубликовал карту, на которой показал, каких государств больше всего боятся жители стран мира.


Изображение с сайта reddit.com

Для составления карты были использованы данные опроса, проведенного в 2013 году, в рамках которого жители 65 стран рассказали, какие по их мнению государства представляют наибольшую угрозу для человечества.

Как можно видеть, больше всего респонденты опасались Соединенных Штатов Америки. В частности, главным агрессором США назвали участвовавшие в опросе россияне, китайцы, жители Индонезии, ЮАР, Австралии, стран Латинской Америки и некоторых стран Европы.

Второе место занял Пакистан, которого боятся в Афганистане, Индии и прилегающих государствах. Большую угрозу для мира, как считают в США, Канаде, части Великобритании и ряде европейских стран, представляет Иран.

Жители Франции и Румынии больше всего боятся Сирию, а Россию опасаются только жители Польши.

Разумеется, публикация карты вызвала активное обсуждение на Reddit и под записью размещено уже свыше 3500 комментариев. 

Темы: Интересные факты в мире науки, Исследования
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.02.2017, 15:59
Психиатр

Баксолюб? А ничего, что США уже пятьдесят лет беспрерывно убивает людей по всей планете, миллионами? А экономика у них "эффективна" только лишь потому, что они деньги печатают. Эффективный ты наш.
22.02.2017, 15:01
Александр

США -одна из самых эффективных в настоящее время экономик в мире. Можно согласиться , что экономика Китая в части общих объемов ВВП показала в целом неплохие результаты, вышла на уровень США, однако не нужно забывать, что производительность труда в Китае составляет где-то половину от производительности США, а оплата труда производственникам в США опять же вдвое выше.
Что касается маргинальной теории "главного террориста", то эти постулаты достались от совковых времен в качестве наивных идеологических заклинаний. Недаром около 3 миллионов россиян (с российским гражданством) избрали США местом постоянного жительства.
22.02.2017, 14:54
к вопросу

На карте вовсе не результаты опроса 65 стран, а меньше! Так в статье говориться, что от России угрозу обозначили только жители Польши. Однако известно (такие данные опросов публиковались) , что прямой угрозой Россию считают и жители Литвы, Латвии , Эстонии, Финляндии, Швеции. На карте страны Прибалтики вообще не обозначены в плане опасений. Зато поговорив с жителями Прибалтики многое понимаешь иначе.
Все комментарии (10)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.