"Россия отказалась дать Турции доступ к внутренним системам С-400"

Российская сторона отказалась выполнить просьбу Турции передать ей доступ к внутренним системам зенитно-ракетных комплексов С-400, который Москва готовится передать Анкаре согласно заключенному контракту.

«Все электронные коды и «начинку» мы им не передаем. Согласно договоренности, техническое обслуживание будет осуществлять только Россия, а они эти системы вскрывать не будут», — рассказал «Газете.Ru» источник, знакомый с ходом российско-турецких переговоров.

Системы радиолокационного опознавания «свой-чужой» на поставленные в Турцию ЗРК будет также устанавливать российская сторона.

«Мы не пошли на их требования допустить их к внутренностям С-400, поэтому на них будет установлена система «Свой-чужой» российского производства. Они настаивали на том, чтобы им отдали пароли и контроль, но мы отказались», — рассказал собеседник издания.

Россия получила от Турции аванс за поставку зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил в пятницу, 29 сентября, помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

"Да, получили. Сроки поставок назвать пока не можем. Они хотят раньше, но вопрос пока обсуждается", — сказал он.

Ранее турецкие представители говорили, что ожидают начала поставок в течение двух лет.