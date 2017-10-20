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Британские ученые призвали не уступать пожилым людям место в транспорте

15:44 20.10.2017
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Уступая место в транспорте пожилым людям, мы фактически вредим их здоровью

Такое заявление сделала группа британских ученых во главе с хирургом-ортопедом Скартелтт МакНелли.

Она и ее коллеги опубликовали в журнале British Medical Journal исследование на тему взаимосвязи между физической активностью и социальным обеспечением для пожилых людей.

Ученые призывают различать последствия старения и отсутствия физической активности и отмечают, что людям в возрасте вполне по силам с помощью постоянных упражнений "помолодеть" на десять лет.

"Нам нужно поощрять активность по мере старения, а не призывать людей отдыхать, — заявил коллега МакНелли, профессор Оксфордского университета и консультант по вопросам общественного здравоохранения Англии Муир Грэй (Muir Gray). — И хорошенько подумайте, прежде чем уступать место в автобусе или поезде пожилому человеку. Стоять — отличное упражнение для них".

МакНелли отметила, что множество болезней связаны не с возрастом, а с малоподвижным образом жизни, который негативно влияет на здоровье, а следовательно, чем больше люди двигаются, тем лучше для них. Даже пожилым людям, отправленным на лечение в стационар, нужно стараться находить время на приседания или прогулки по коридорам.

Также ученые отметили, что общество должно измениться так, чтобы у людей среднего и старшего возраста было больше возможностей для активного отдыха, а родственники должны поощрять физическую активность пожилых членов семьи. Например, предлагается отказаться от кресло-подъемников в доме и установить вместо них дополнительные перила, чтобы старики могли самостоятельно подниматься по лестнице, опираясь на ограждения двумя руками.

Темы: Исследования, Открытия в области медицины и здоровья
Источник: РИА «Новости»
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Комментарии читателей
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20.10.2017, 23:45
Гость: такое в голову непридёт

в нормальну ,а эти с извращённой ориентацией англичане-американцы просто фантанируют безбашенными открытиями и мыслят они со своей идиотской логикой.
20.10.2017, 22:51
Гость: Севастополь

Какой молодец. Напомнило случай из молодости. Товарищ ходил на рыболовных судах по 6 мес., работали в ЦВА (Атлантика). Естессно, кол-во воды для питья и душа ограничены. В душе висит объявление, чтобы выключали воду, пока намыливаешься, экономили пресную воду. Он мне с гордостью потом сообщил: "А я специально открывал воду, пока намыливался!" Психология - тёмное дело.
20.10.2017, 22:22
Гость: Idiot

Пожилой пожилому рознь. Пусть британские вучёные зарубят себе сие на носу, коли мозгов нет. Предложить место суть проявление воспитанности и культуры. Тот, кто не изъявит желания присесть, поблагодарит за внимание. Сидение на мягком месте столь же вредно и более молодым.
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