Британские ученые призвали не уступать пожилым людям место в транспорте

Уступая место в транспорте пожилым людям, мы фактически вредим их здоровью

Такое заявление сделала группа британских ученых во главе с хирургом-ортопедом Скартелтт МакНелли.

Она и ее коллеги опубликовали в журнале British Medical Journal исследование на тему взаимосвязи между физической активностью и социальным обеспечением для пожилых людей.

Ученые призывают различать последствия старения и отсутствия физической активности и отмечают, что людям в возрасте вполне по силам с помощью постоянных упражнений "помолодеть" на десять лет.

"Нам нужно поощрять активность по мере старения, а не призывать людей отдыхать, — заявил коллега МакНелли, профессор Оксфордского университета и консультант по вопросам общественного здравоохранения Англии Муир Грэй (Muir Gray). — И хорошенько подумайте, прежде чем уступать место в автобусе или поезде пожилому человеку. Стоять — отличное упражнение для них".

МакНелли отметила, что множество болезней связаны не с возрастом, а с малоподвижным образом жизни, который негативно влияет на здоровье, а следовательно, чем больше люди двигаются, тем лучше для них. Даже пожилым людям, отправленным на лечение в стационар, нужно стараться находить время на приседания или прогулки по коридорам.

Также ученые отметили, что общество должно измениться так, чтобы у людей среднего и старшего возраста было больше возможностей для активного отдыха, а родственники должны поощрять физическую активность пожилых членов семьи. Например, предлагается отказаться от кресло-подъемников в доме и установить вместо них дополнительные перила, чтобы старики могли самостоятельно подниматься по лестнице, опираясь на ограждения двумя руками.