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Великий Космический Обман

17:19 4.02.2018

Технические аспекты темы «летало что-то у американцев на Луну или не совсем летало» уже давно высосаны досуха

Всё доказано десятками фактов: показушный старт и короткий полет в сторону ближайшей лужи - в Атлантику, в строго охраняемые квадраты.

И концы в воду.

Ну, например, вот фото из архива НАСА:

16 июля 1969 года. Запуск миссии «Аполлон-11». Фото с сайта flashbak.com

Куда уже нагляднее?

Перед нашими глазами четко видны все три ступени, по очереди.

Найдите, как говорится, отличия.

Или сложно?

А вот вся подборка из Википедии стартовых моментов великих, непревзойденных "Сатурнов-5":

Фото с сайта blef-nasa.livejournal.com

Смотрим на разницу между первой, второй и третьей ступенями.

Первая ступень - бочка с керосином и жидким кислородом, которого аж 1300000 литров. И мы видим, что тут всё по-взрослому: как и положено, ступень обледенела, покрыта снегом.

Вторая ступень - ой. Тепло и сухо. Хотя там, по легенде, 300000 литров того же жидкого кислорода, да еще и 1000000 (миллион) литров жидкого водорода, у которого температура на 70 Цельсиев похолоднее будет. Так что снега и льда там должно быть даже побольше. Вывод простой - это абсолютно пустая бочка.

Третья ступень - опять пустая. А должно быть 100000 литров жидкого кислорода и 250000 литров того же жидкого водорода. Ни льда, ни снега - к сожалению, это тоже только макет.

Что из этого следует?

То, что у "Сатурнов-5" был возможен только короткий полет (ну, допустим, километров двести-триста) на первой ступени.

Остальное - имитация, кинореквизит.

А вот и нет, радостно взвизгивают проплаченные дефендеры НАСА, просто на второй и третьей ступени термоизоляция! Они там в НАСА так и пишут - гелием все обдувалось! Да и последняя фотка в этом ряду - уже не "Аполлон", а "Скайлэб"! Она такая же - в снегу только первая ступень, однако ж станцию-то вывела на орбиту!

Отлично.

Давайте разбираться.

Оставим даже за скобками то, что тепло­проводность у гелия - 0,1437 Вт⁄(м·К).

Это больше, чем у всех других газов, за исключением водорода, так что легенда НАСА тут странная, ну да ладно.

Какая такая техническая необходимость была лепить эту самую термоизоляцию? Ступень работает несколько минут и сбрасывается, при этом вес термоизоляции в любом случае - многие тонны. А ведь эти тонны нужно не просто поднимать, а с ускорением. То есть нужно бесполезно расходовать огромный ресурс топлива.

Да и почему бы это на второй ступени вдруг есть термоизоляция, а на первой нет? Диаметр-то вроде одинаковый.

Кроме того.

Какая бы ни была идеальнейшая термоизоляция, но если надо изолировать миллион литров жидкости с температурой −252,87 °C, то сколько будет на наружной поверхности?

Минус 100? 80? 50? 30? 20?

Пойдем НАСА-баранам навстречу - допустим, даже минус 20, хоть это и нереально.

А теперь поспрашивайте у знакомых летчиков - пусть расскажут, что бывает с самолетами при минус 20.

И, кстати, давайте посмотрим на современные ракеты НАСА - снег на месте второй-третьей ступеней почему-то есть.

То есть сегодня, спустя почти 50 лет, за которые технический прогресс в области теплоизоляционного дела тоже как бы не совсем остался на уровне 60-х годов прошлого века, на новейших ракетах (например, "Фалькон-9") все три ступени так же парят, как первая ступень у "Сатурна-5".

Вот старт "Фалькона":

Фото с сайта blef-nasa.livejournal.com

Американцы избавились от теплоизоляции?

Почему бы это вдруг?

Поскупердяйничали?

Как-то даже и не смешно.

Хотя вот работникам Байконура, как утверждается, было все же смешно:

Майор Николаев, командир боевого расчета так называемого «Гагаринского» старта, что располагается на ракетно-испытательной площадке №2 космодрома Байконур, и в 60-ые годы осуществлявший пуски всех наших космонавтов тех лет, выражая общее мнение, не стесняясь, произнес во всеуслышание: «Когда пришло известие о полете американцев на Луну, на Байконуре от хохота сдохли все суслики, так как ракета «Сатурн-5» не более чем миф. Даже при сопоставлении ее характеристик с характеристиками королевской Н-1 и челомеевской УР-700, нашими вариантами лунных носителей, видно, что мы имеем дело с простым макетом, а не с чем-то реальным».

К мнению стартовиков присоединялись и телеметристы.

… не успели американцы завершить свою авантюру, как высшее руководство СССР осознало, что на полигоне, прежде всего, в среде стартовиков, двигателистов и телеметристов сформировалась достаточно жесткая оппозиция факту официального признания полета американцев на Луну, что не могло вызвать озабоченности в его рядах. И вот, в 1971-1972 годах генерал Курушин, начальник полигона, устроил с подачи сверху форменный погром подчиненного офицерского состава. Те, кто еще лейтенантами начинал службу с Королевым и генералом Шубниковым (Г.М.), были безжалостно разброшены по дальним гарнизонам и ИП-ам. Там их абсолютное большинство или сгорели от водки, или влачило жалкое существование без каких-либо перспектив на будущее.

Если вы заметили, уже в те годы прозвучали те же самые слова - просто макет.

Теперь про станцию "Скайлэб".

Тут все тоже как-то нехорошо.

Можно, например, посмотреть обмерзание при старте "Скайлэба", если у кого есть сомнения, что это - явный макет, стартующий только на первой ступени.

Так был ли мальчик?

Появился проект "Скайлэб" вообще из ниоткуда в 1972 году - в том самом, в котором главный ракетный бог США фон Браун после победных полетов на Луну вдруг был отправлен сторожем в колхоз. Построена станция практически без разработки (в 1970 году, прямо посреди лунного триумфа и громадья планов, бюджет НАСА начинают резко урезать, а людей массово увольнять).

Точно так же и затопили "Скайлэб" - в 1979 году, досрочно, раньше на три года, без особого объяснения причин.

Ни одного неамериканского человека на ней никогда не было (хотя это было время международного сотрудничества, "Союз-Аполлон" и все такое). Все три экипажа станции, по легенде, были там в сумме аж целый 171 день, а после этого, с 1974 года, пять лет станция была пустая.

Правдоподобно?

Да и те артисты, которые туда, по легендам НАСА, якобы летали, заведомо не внушают никакого доверия. Скажем, хотя бы потому, что в первых двух экипажах Скайлэба засветились Лунные Первопроходимцы типа честнейших людей Конрада и Бина, уже "слетавших" на Луну. Ну, какой нормальный человек вдруг пустит вчерашних клоунов на взаправдашнюю станцию?

И самое клевое - в августе 1973 года, всего через 3 месяца после запуска "Скайлэба" (и за полгода до возвращения из космоса последнего, третьего экипажа) НАСА приняла решение о консервации всех оставшихся "Сатурнов-5". То есть получается, что прекратить шоу "полеты на Скайлэб" было решено уже тогда? 

Темы: Космические исследования и открытия, Американцы на Луне
Источник: Живой Журнал BLEF_NASA
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Комментарии читателей
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05.02.2018, 00:26
Гость: из киева

Надо не смотреть на факты, а уметь их профессионально анализировать. Чтобы рассуждать о ракетной технике, надо быть специалистом по ней. Это относится к любой сфере профессиональной деятельности. А Вы можете продолжать смотреть на факты в сельском хозяйстве, медицине или производстве минеральных удобрений. И с тем же успехом, если, разумеется, не являетесь спецом в этих областях.
05.02.2018, 00:25
Гость: Овчаренко Андрей

Мой тесть работал в то время в Калининграде Московской области хоть и не застал Королёва но многое видел и исследовал в области космической эпопеи Королёва на Марс. Так вот нет никаких научных обоснований что та ракета с астронавтами могла бы выйти на орбиту Луны... И точно сотрудниками мехмата доказано обратное что тут ещё доказывать...
05.02.2018, 00:24
Гость: Есаул: Мы во Вселенной - нарасхват!

Да чёрт с ними, с амерами! Понятно что они всё время врут. А КОСМОС человечество всё равно завоюет. Тем более что жить на Земле всё неуютнее и неуютнее
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ГАЛАКТИЧЕСКИЕ СТИХИ
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Ох, сколько ж на Земле проблем досадных у меня
Без них не жил - ни месяца, ни даже дня
Замучила меня совсем тягучая, ненужная рутина
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Не стану измерять созвездий я каверны
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Величественен он, как Гендель или Бах
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Унылость нагоняет он и душит словно жаба
Устало дней минувших сор пересыпая
Скажу нужна Вселенная не эта, а ДРУГАЯ!
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А лучше: прорваться сразу бы в ИНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Тогда я точно счастлив буду, без сомнения!
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