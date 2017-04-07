«Что скрывается за политикой толерантности. Смена парадигмы как заговор»

Как ломают традиционные ценности и что за этим стоит

Стандартизация программ, методик и оценок – это лишь видимая часть глобализации образования. Главное заключается в его содержании, которое переводится на качественно новые базисные принципы, исходящие из «глобального духовного видения». Они применяются на всех уровнях образования - начальном, среднем, высшем - и распространяются на всю сферу воспитания.

Принципы эти начали разрабатываться в США ещё в 60-е гг. в период формирования молодёжной контркультуры. Культурная и сексуальная революция объявила войну всем традиционным, и в первую очередь христианским ценностям, нормам и устоям, а религиозное оправдание этому давало «Нью Эйдж», главной лабораторией которого стал Эсаленский институт (Калифорния), положивший начало масштабной перестройке самого понимания человека. Своего рода программой ньюэйджеров, заменившей им Библию, стала книга сотрудницы Стэнфордского института Мэрилин Фергюсон с говорящим само за себя названием «Заговор Водолея», вышедшая в 1980 г. Фергюсон провозгласила начало «смены парадигм», означавшей синтез социальных перемен и революционных изменений сознания и реализуемой путём освобождения от старых запретов. Фергюсон писала: «Сильная, хотя и не имеющая лидера организация работает в Соединённых Штатах для того, чтобы произвести радикальные перемены. Членам этой организации удалось сломать некоторые ключевые элементы традиционного западного мышления... Эта организация - «Заговор Водолея»... Этот заговор вызвал самую быструю в истории культурную мутацию, которая оказалась шире, чем реформа, глубже, чем революция».

Тогда для «научного» обоснования этой мутации были сформулированы концепции гендера, квир-теорий (квир значит странный), утвердившие возможность различных «гендерных идентичностей», которые человек может выбирать самостоятельно. Тогда же Американская Академия объявила бунт против канонов в целях либерализации гуманитарного образования и выполнения программы политкорректности и мультикультурализма. Как показала Сюзана Джакоби в своей книге «Эпоха американской неразумности» (2008), университеты взяли курс на равенство, решив покончить с расизмом, сексизмом и элитизмом, что привело к ликвидации фундаментальных знаний и крайней примитивизации образования . В основе его лежат сегодня следующие установки.

Во-первых, это толерантность, исходящая из отсутствия моральных абсолютов и абсолютной истины и оценивающая как предрассудок утверждение, что та или иная точка зрения правильна, а другая – нет, поскольку без признания этого невозможно достичь «глобального единства». Так, один из теоретиков этой системы Венделл Белл в книге «Образование завтрашнего дня: Роль будущего в образовании» пишет: «Для формирования свободного человечества будущего нового мира необходимо отречься от предрассудков и культурных “абсолютов”. Чтобы сотворить граждан нового мира, необходимо отказаться от “предубеждений” против верований, которых могут придерживаться другие народы. Чтобы изменить систему, надо изменить человеческие ценности и мышление. Измените полностью ваш способ мышления, потому что этого требует новый духовный порядок».

Критик релятивизма профессор Чикагского университета Алан Блум в своей нашумевшей книге (тираж 1 млн. экз.) «Конец американского сознания» выразил это совсем просто, указав, что жизненно важной частью нового глобального образования является «заставить студентов признать существование других способов мышления… (для того, чтобы) создать мировое сообщество… свободное от предрассудков». Именно этот автор заявил, что релятивизм, заменивший канон, убил необходимость образования как такового.

Из принципа толерантности вытекает так называемая система «диапраксис», требующая отринуть традиционные ценности и избавиться от всего, что мешает принять новую парадигму, какая бы она ни была. Исследователь Дин Готчер, подробно изучавший эту концепцию, писал: «Диапракс (диалектика + праксис) – так я называю это либеральное, социалистическое, умственное заболевание Нью Эйдж. Диалектический подход требует, чтобы все абсолюты ставились под вопрос; позиция, установленный факт имеют приоритетное значение. Система праксис требует, чтобы каждый человек проявил себя как диалектик, находясь в среде, приспособленной для группового мышления, в котором он должен принимать участие.

Диапракс подразумевает отказ от веры в очевидные авторитеты (Бог, родители, учитель, нация и т.д.), в результате возникает презрение к авторитетам. Диапракс ослепляет человека, не давая ему осознать зависимость от завуалированных авторитетов, в результате возникает приверженность к завуалированным авторитетам, замещающая веру в авторитеты очевидные».

Эта концепция требует постоянного переосмысления истины, которое превращается уже в бесконечный процесс, уводящий от надёжных авторитетов и никогда не стабилизирующийся в абсолютах. Поскольку цели образования не связаны с постижением истины, а направлены на достижение консенсуса, моральный, духовный и мировоззренческий релятивизм утверждается как норма, что заставляет человека менять свои верования, приспосабливаясь к меняющееся действительности.