«Спорить по мелочам или по крупному?»

Мнение Юрия Болдырева

Юрий Болдырев об иске ПДС НПСР об отмене итогов выборов.

Итак, начинаем пожинать плоды.

И подтверждение, вроде как, обновленным президентом, но все равно все той же команды крайне непопулярного подзападно-либерального правительства, и повышение пенсионного возраста, и подорожание бензина, и повышение НДС, и новый этап приватизации — опять отказ государства от курочек, которые должны были бы нести для него (для всех нас) золотые яйца… Теперь еще и назначение одного из ключевых деятелей ельцинской «семьи» — зятя Ельцина и еще недавно тестя Дерипаски В.Юмашева — в официальные советники президента. Это, надо понимать, чтобы еще решительнее покончить с наследием «лихих 90-х»…

Опять «подставляют»?

Это я перечислил лишь то, что прямо объявили под прикрытием чемпионата мира по футболу, при запрете в этот период каких-либо акций протеста. А что далее каждый день грядущий нам готовит?

Но кто же нам всю эту вакханалию устраивает?

По центральным телеканалам — таких проблем нет. Все отлично, и народ одобряет. А в части «пенсионной реформы» (которая, по сути, вообще никакая не реформа, а не более, чем наглый отказ власти от прежних обязательств государства перед гражданами, значительная часть которых свое по прежним правилам уже отработала), по словам пресс-секретаря президента Пескова, президент вообще не в курсе — не занимается этим…

В сети, где вольницы пока все же побольше, версии готовы и распространяются как бы исподволь. Вроде как, приоткрывают для нас тайну, делятся сокровенным: мол, либеральное правительство «спешит», подставляет «национального лидера».

«Живые конкретные дела»

И что же в такой ситуации делать?

Как нас когда-то учили: не болтать попусту, вообще, а делать «живые конкретные дела».

— Наверное, надо выйти на митинг протеста против повышения пенсионного возраста?

— Нет, на митинг протеста против подорожания бензина!

— Да нет же, как вы не понимаете: повышение НДС для производства еще пагубнее!

— А «муниципальный фильтр» (притом, что большинство муниципалитетов контролируется одной единственной партией — «Единой Россией») — они же не дают нам выдвинуть в губернаторы ни одного более или менее независимого от нынешних властей кандидата. А выборы уже осенью — давайте срочно бороться против «муниципального фильтра»…

— Нет, «либеральное правительство в отставку»! Но не сейчас, а после окончания чемпионата мира по футболу — когда массовые мероприятия протеста вновь будут высочайше разрешены…

…В самую жару — в самый период массовых отпусков…

А, может быть, они к тому времени подбросят нам еще какую-то дохлую кошку — для канализации протестной энергии? А мудрый «национальный лидер» возьмет, да и воспротивится ненавистному народом «либеральному правительству»: мол, не дам так издеваться над женщинами и повышать для них возраст выхода на пенсию, пусть и поэтапно, но аж на восемь лет. И наложит на закон вето. И потребует повышать для милых дам не на восемь лет, а только на пять… Ай, молодец будет!

Плюс пару полу- или, скорее, четверть- или хотя бы на одну осьмушку оппозиционных кандидатов на выборы губернаторов допустят — дадут указание муниципальным депутатам от «Единой России» поставить за них свои подписи — опять есть, на что энергию потратить. Глядишь — а ко всему выше перечисленному, плюс к дальнейшему, имеющему старое емкое и точное название «наступление на жизненные права трудящихся», народ уже и привыкнет…

Так чей же это курс?

Что ж, спору нет: в решении всякого рода частных вопросов, пусть даже и порой сознательно вбрасываемых властью для того, чтобы увести от вопросов главных, тем не менее, политическая активность как-то проявляется, развивается и даже может породить новые формы, организации и новых неожиданных лидеров. Но если не рассчитывать на подобные случайности, уместно ставить вопрос об основной точке приложения усилий: распыляться ли на частности? Или же сосредоточиться на главном?

Что позволило в 2012-м втянуть страну в ВТО на крайне невыгодных нам условиях, прямо препятствующих нашему экономическому развитию? Что позволило затем фактически ликвидировать (под прикрытием, после масштабных публичных протестов, некоей «реорганизации») 300-летнюю Российскую Академию наук — как самоуправляемую систему руководства всей фундаментальной наукой в стране? Что позволило добить здравоохранение и коммерциализировать всю социальную сферу? Да только одно — избрание тогда президентом В.Путина.

А что позволяет сейчас планировать и организовывать дальнейшее уничтожение остатков производительной части экономики — путем повышения НДС и планового повышения внутренних цен на энергоносители, включая газ и бензин, как следствие реализуемого «налогового маневра в нефтегазовом секторе» — отказа от экспортных пошлин и переноса тяжести налогообложения на внутреннее потребление?

А что позволяет объявлять, да еще и издевательски называть это «пенсионной реформой» — элементарный отказ государства от прежних социальных обязательств?

Ответ известен: ни один кандидат в президенты в ходе прошедшей избирательной кампании не решился защищать ныне вновь подтвержденный и развиваемый прежний социально-экономический курс. Ни один!

Все то, что сейчас происходит, это, безусловно, никакие не козни какого-то там как будто «самостоятельного» мальчика для битья под названием «либеральное правительство». Все, что происходит, будь то хорошее, кому-то нравящееся, или же плохое, вызывающее возмущение или даже протест, безусловно — курс того, кто в очередной раз был объявлен победителем на выборах президента.

Выборы закончены — забудьте

Вдумайтесь: ни один из объявленных проигравшими кандидатов не признал, что выборы были проведены честно, в соответствии с конституционным требованиями, без манипуляций и махинаций, в том числе, при окончательном подсчете голосов.

Но ни один из кандидатов, объявленных проигравшими, не решился оспорить окончательно объявленные итоги выборов в суде.

И ни одна партия, официально выдвинувшая кандидата, также не оспорила итоги выборов в суде.

Но что же тогда теперь, уж простите, суетиться по сравнительным мелочам? Призывать людей к протестам против то ли подорожания бензина, то ли повышения возраста выхода на пенсию?

Допустим, протесты по частным вопросам дадут временный эффект и власть вынуждена будет временно пойти на попятную. Но, как убедительно продемонстрировала нам уже четверть вековая практика, в последовательности этим людям и силам не откажешь. Уж если решили душить реальное производство — так задушат. Если взялись доконать науку, образование и здравоохранение, так прикончат непременно. И даже если сейчас, допустим, согласятся повышать женщинам возраст выхода на пенсию поэтапно не на восемь лет, а лишь лет на пять, пусть даже на три года, то что затем им помешает к заветному 2034 году эти цифры несколько раз пересмотреть? Главное же — втянуться и тем втянуть нас в этот процесс.

Аналогично с бензином: нам ведь отрапортовали, что «рост цен прекратился». Но это при нынешней экспортной пошлине на нефть. Но ведь уже запланировано ее снижение и последующая вообще отмена. Значит, впереди новые повышения: и на бензин, и на газ. Вплоть до вожделенных нашими сырьевыми олигархами «мировых цен».

Важно понимать: при этой власти ничто иное — неуместно и ожидать. Это — их цели и их плановое задание.

И потому быть за эту власть, как минимум, быть в согласии с ней и, одновременно, протестовать против тех или иных частностей, выражающих ее основную нацеленность и волю — абсурд и бессмыслица.

ПДС НПСР оспаривает итоги выборов президента в Верховном суде

Как известно, по нашему хитрому законодательству (принятому той самой Госдумой, которая, якобы, ни на что не влияет), заинтересованными субъектами, которым нарушениями в ходе проведения выборов может быть нанесен ущерб, признаются лишь лица, реализовывавшие свое пассивное право — право баллотироваться. И только они (плюс выдвинувшие их политические силы) могут оспаривать итоги выборов в суде.

В соответствии с этими положениями, ПДС НПСР (Постоянно действующее совещание национально-патриотических сил России), пусть не юридически, но политически выдвигавшее кандидата П.Грудинина, подготовило иск о непризнании итого выборов, а III съезд НПСР принял резолюцию о непризнании итогов выборов и предложил кандидату и КПРФ подать этот иск в Верховный суд. Подробнее, в том числе, об основаниях для такого шага, я писал ранее (см. мои статьи «ПДС НПСР не признал результаты выборов» и «Как дальше сопротивляться утилизации страны»).

Но установленный законом срок в три месяца с момента голосования истекал, а иск подан не был. Вследствие чего ПДС НПСР принял решение подать иск самостоятельно, несмотря на имеющиеся в этой части в законе ограничения. 18 июня 2018 года этот иск был направлен в Верховный суд от имени ПДС НПСР нашим координатором В.И.Филиным.

Понятно, что власть не признает ущемления нарушениями при проведении выборов прав большинства граждан — избирателей. Как будто выборы — междусобойчик, разыгрываемый лишь теми, кто непосредственно баллотируется. Как будто, решается вопрос только их личной карьеры, но не судьбы всего народа.

Соответственно, заранее понятно, что в принятии иска к рассмотрению откажут. Но это не означает, что действие бессмысленно, что называется, не догнать, но хотя бы согреться.

Во-первых, надо быть последовательными. Президент же все время нас учит: не нравится что-то — подавайте в суд. Вот: подаем — последовательно идем до конца.

Во-вторых, примененную судом антиконституционную норму, необоснованно ограничивающую перечень субъектов, имеющих право оспаривать итоги выборов, можно и нужно оспаривать далее в Конституционном суде.

В-третьих, наконец, для истории важно постараться зафиксировать в судебном процессе, в том числе, когда дойдет до Конституционного суда, все те факты, которые дают нам основания утверждать, что на этих выборах были не просто зафиксированы отдельные частные нарушения, но масштабное системное злоупотребление властью, не позволяющее в итоге достоверно установить результаты волеизъявления граждан.

Важно подчеркнуть, что в этом судебном процессе и предлагаемых к рассмотрению судом материалах уже нет и не может быть деления по политическим взглядам и позициям, что называется, на политически своих и чужих. Исключительно — по вопросу честно и добросовестно или же, напротив, бесчестно и заведомо недобросовестно.

Соответственно, в качестве приложений к нашему иску, кроме основных материалов, подготовленных ПДС НПСР, нами направлены и материалы (ссылки на материалы) других, ставших публичными экспертиз, в том числе, проведенных Центром Сулакшина и «Новой газетой».