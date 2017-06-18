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Рефери признал ошибкой остановку боя между Ковалевым и Уордом

14:06 18.06.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Рефери Тони Уикс, обслуживавший поединок российского боксера Сергея Ковалева и американца Андре Уорда, признал ошибку в моменте с остановкой боя. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я посмотрел повторы и должен признать, что я ошибся — я пропустил удары ниже пояса со стороны Уорда. Я остановил бой из-за того, что Ковалев не защищался. Если бы я видел, что удары были ниже пояса, я бы не остановил бой», — цитирует Уикса Lenta.ru.

В ночь с субботы на воскресенье 18 июня в Лас-Вегасе прошел бой-реванш Ковалев-Уорд. Уорд одержал победу  техническим нокаутом в восьмом раунде. Сторона Ковалева намерена обжаловать результат.

Темы: Бокс в России и в мире
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