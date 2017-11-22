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В «Лужниках» к чемпионату мира по футболу появится ландшафтная подсветка

14:16 22.11.2017
Фото с сайта mos.ru
Фото с сайта mos.ru
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Ландшафтная подсветка появится на территории олимпийского комплекса «Лужники» весной 2018 года.

Более 750 светодиодных фонарей установят на Лужнецкой набережной, аллее Славы, на Центральной аллее и Фестивальной площади. Светильники разместят вдоль пешеходных дорожек, архитектурной подсветкой также украсят памятники и высаженные в этом году деревья и кустарники.

Подсветка будет работать круглый год. Преобладающим в освещении станет теплый белый цвет. В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года на территории олимпийского комплекса включат праздничную иллюминацию фиолетового, зеленого, синего и красного цветов, сообщается на сайте mos.ru.

Архитектурно-художественной подсветкой в общей сложности оборудуют более десятка памятников и скульптур на территории «Лужников». Вечером и ночью освещаться будут монументы в честь легендарных советских спортсменов - футболиста Льва Яшина, хоккеиста Валерия Харламова и основателя футбольного клуба «Спартак» Николая Старостина.

Огни украсят и бронзовую фигуру медвежонка, ставшего талисманом XXII Олимпийских игр 1980 года. Освещение планируется также установить на Центральной аллее у памятника Владимиру Ленину и у скульптур «Земля» и «Вода», созданных группой советских архитекторов по эскизам Веры Мухиной в 1957 году.

В самых оживленных частях «Лужников» подсветят деревья и кустарники, высаженные в этом году. Светодиодные светильники установят также вдоль прогулочных дорожек Фестивальной площади и на Лужнецкой набережной.

Три варианта архитектурной подсветки разработали и для Большой спортивной арены олимпийского комплекса «Лужники». Самые яркие огни загорятся во время чемпионата мира по футболу 2018 года. В дни проведения региональных этапов включают менее интенсивный свет. Обычное освещение фасада уже работает по ночам.

Напомним, матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Большая спортивная арена олимпийского комплекса «Лужники» - ключевой объект будущего мундиаля. На этом стадионе состоится семь встреч: матч открытия, три матча группового этапа, одна восьмая финала, полуфинал и финал. Еще пять игр турнира примет стадион «Спартак»: четыре матча группового турнира и одну восьмую финала.

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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22.11.2017, 18:58
Гость: Для иностранцев

все капризы.
22.11.2017, 17:26
Гость: Палят буду,

из зарплаты оленевода светить будут, не на деньги же пенсионеров?
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