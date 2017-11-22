В «Лужниках» к чемпионату мира по футболу появится ландшафтная подсветка
Ландшафтная подсветка появится на территории олимпийского комплекса «Лужники» весной 2018 года.
Более 750 светодиодных фонарей установят на Лужнецкой набережной, аллее Славы, на Центральной аллее и Фестивальной площади. Светильники разместят вдоль пешеходных дорожек, архитектурной подсветкой также украсят памятники и высаженные в этом году деревья и кустарники.
Подсветка будет работать круглый год. Преобладающим в освещении станет теплый белый цвет. В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года на территории олимпийского комплекса включат праздничную иллюминацию фиолетового, зеленого, синего и красного цветов, сообщается на сайте mos.ru.
Архитектурно-художественной подсветкой в общей сложности оборудуют более десятка памятников и скульптур на территории «Лужников». Вечером и ночью освещаться будут монументы в честь легендарных советских спортсменов - футболиста Льва Яшина, хоккеиста Валерия Харламова и основателя футбольного клуба «Спартак» Николая Старостина.
Огни украсят и бронзовую фигуру медвежонка, ставшего талисманом XXII Олимпийских игр 1980 года. Освещение планируется также установить на Центральной аллее у памятника Владимиру Ленину и у скульптур «Земля» и «Вода», созданных группой советских архитекторов по эскизам Веры Мухиной в 1957 году.
В самых оживленных частях «Лужников» подсветят деревья и кустарники, высаженные в этом году. Светодиодные светильники установят также вдоль прогулочных дорожек Фестивальной площади и на Лужнецкой набережной.
Три варианта архитектурной подсветки разработали и для Большой спортивной арены олимпийского комплекса «Лужники». Самые яркие огни загорятся во время чемпионата мира по футболу 2018 года. В дни проведения региональных этапов включают менее интенсивный свет. Обычное освещение фасада уже работает по ночам.
Напомним, матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
Большая спортивная арена олимпийского комплекса «Лужники» - ключевой объект будущего мундиаля. На этом стадионе состоится семь встреч: матч открытия, три матча группового этапа, одна восьмая финала, полуфинал и финал. Еще пять игр турнира примет стадион «Спартак»: четыре матча группового турнира и одну восьмую финала.