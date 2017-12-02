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Россияне Мальцев и Колесниченко признаны лучшими синхронистами мира

16:22 2.12.2017
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Международная федерация плавания (FINA) признала россиян Александра Мальцева и Светлану Колесниченко лучшими синхронистами в сезоне 2017 года. 

Церемония вручения наград FINA проходит в субботу в китайском городе Санья.

В сезоне 2017 года Мальцев в паре с Михаэлой Каланчой стал серебряным призером чемпионата мира в технической программе и завоевал золото в произвольной программе. Наравне с россиянином FINA признала лучшим синхронистом 2017 года итальянца Джорджо Минисини, который в паре с Манилой Фламини победил в технической программе на чемпионате мира, сообщает ТАСС.

Колесниченко впервые выступила в качестве солистки на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Она завоевала две золотые медали в сольных упражнениях и дважды выиграла в дуэте с Александрой Пацкевич.


 

Темы: Выдающиеся спортсмены в России, Плавание в России и в мире
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Комментарии читателей
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02.12.2017, 17:00
Гость: xmyr

В ВАДА что то пошло не так. Изя смотрел как его сын наяривал на ба ЛАЛА йке Светит месяц,светит ясный и озадаченый думал : Где же и мы с Соней упустили Моню ?
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