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МОК сократил число предварительно допущенных на Олимпиаду спортсменов из РФ

10:30 20.01.2018
Фото с сайта adi19.ru
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Пул российских спортсменов, которых могут допустить до Олимпиады, сокращён Международным олимпийским комитетом (МОК) до менее чем 389 человек, сообщает МОК.

"На сегодняшний день первоначальный пул предварительной регистрации, состоящий из 500 спортсменов, был уменьшен группой МОК, отвечающей за приглашения спортсменов, на 111 человек", - цитирует сообщение пресс-службы МОК "Интерфакс".

Ни одного спортсмена, отстранённого от Олимпиад комиссией МОК вследствие нарушения антидопинговых правил, в списке нет, хотя пока многие из атлетов ожидают решений Международного спортивного суда по апелляциям в связи с отстранением.

Более 80% спортсменов из предварительного списка не участвовали в играх в Сочи, то есть это "новое поколение" спортсменов, отмечает МОК.

У спортсменов из пула брали допинг-пробы чаще, чем у спортсменов других стран.

Пока невозможно предсказать, кто из пула попадет на игры, список предварительный, квалификация продолжается, группа МОК выберет из этого списка спортсменов, которых пригласит на Олимпиаду, позже.

Кроме того, группа не рекомендовала МОК приглашать на Олимпиаду 51 тренера и 10 медицинских работников, занимавшихся с отстранёнными спортсменами.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры , Международный олимпийский комитет (МОК)
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Комментарии читателей
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20.01.2018, 10:42
Гость: АГД

У этих слуг спецслужб пиндостана к северокорейцам претензий нет. Боятся.
20.01.2018, 10:41
Гость: Вас

сдали на милость победителям.
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