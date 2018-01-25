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Федерация хоккея России объявила состав сборной на Олимпиаду-2018

17:13 25.01.2018
Изображение с сайта fhr.ru
Изображение с сайта fhr.ru
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Тренерский штаб национальной сборной России объявил состав на XXIII Зимние Олимпийские игры, которые пройдут в корейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

В состав включены 25 человек.

Вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.

Защитники: Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Динар Хафизуллин.

Нападающие: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин, Николай Прохоркин, Иван Телегин, Вадим Шипачев, Сергей Широков.

Отмечается, что в ходе заключительного этапа подготовки к турниру с командой будут тренироваться трое резервных игроков — защитники Никита Трямкин и Егор Яковлев, и нападающий Владимир Ткачев.

Темы: Хоккей в России, Летние и зимние Олимпийские игры
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Комментарии читателей
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25.01.2018, 20:28
Гость: ВСВ

Профессионалам
по всяким каналам
То много, то мало —
на банковский счёт,
А наши ребята
(за ту же зарплату)
Уже пятикратно
выходят вперёд!
25.01.2018, 19:46
Гость: Не понял

А где центральный нападающий В.В. Путин? Кто флаг то понесёт?
25.01.2018, 18:24
Гость: геннадий

Наверное будет более целесообразно объявить о сборе форума олимпийских чемпионов всех поколений,независимо от страны за которую они выступали, и на этом форуме отстоять основные принципы олимпийских игр,сформулированных ещё в древней Греции.Не дать этим моральным уродам из МОК и ВАДА загубить душу олимпиад-дух соревнования духа и тела а не кошельков подлецов-дельцов от спорта.
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