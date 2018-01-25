Федерация хоккея России объявила состав сборной на Олимпиаду-2018

Тренерский штаб национальной сборной России объявил состав на XXIII Зимние Олимпийские игры, которые пройдут в корейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

В состав включены 25 человек.

Вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.

Защитники: Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Динар Хафизуллин.

Нападающие: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин, Николай Прохоркин, Иван Телегин, Вадим Шипачев, Сергей Широков.

Отмечается, что в ходе заключительного этапа подготовки к турниру с командой будут тренироваться трое резервных игроков — защитники Никита Трямкин и Егор Яковлев, и нападающий Владимир Ткачев.