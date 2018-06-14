Россия - Саудовская Аравия: все задачи выполнены

Первый матч с участием российской сборной принес нашей команде три очка, но радоваться пока рано

Соперник сборной России, прямо скажем, выглядел очень бледно. Конечно, не мальчики для битья, но даже не середняки европейского уровня, если мерить привычными категориями.

Понятно, что случайные команды на мировое первенство не попадают, но, похоже, что сборная Саудовской Аравии частично опровергла это утверждение. Достаточно сказать, что Игорь Акинфеев практически не вступал в игру и провел едва ли не самый спокойный матч на турнирах такого уровня в своей карьере.

Чего не скажешь про его оппонента, которому пришлось вытаскивать из своих ворот аж пять мячей, два из который были забиты в добавленное время.

Саудиты не то чтобы выглядели отвратительно, но не показали ничего, от – как это модно сейчас говорить – слова «совсем». Нападение действовало беззубо, создав всего пару опасных моментов, а в створ ворот вообще не было нанесено ни одного удара за весь матч. Не лучше, а ещё хуже дела обстояли в обороне - защитники саудовской сборной допускали такие ляпы, которые непростительны даже дворовым командам.

И хотя наша сборная тоже не поразила воображение хитроумными комбинациями и высокой скоростью, смотрелась она на порядок лучше. Если не на два порядка, учитывая разгромный счет.

Начало, что и говорить, хорошее. Перед нашей сборной ставились две задачи: победить в матче-открытии у себя дома и желательно победить с приличным счетом. Обе эти задачи выполнены, причем пять забитых мячей служат хорошей страховкой на случай дальнейших проблем. Если таковые вдруг возникнут.

Правда, неизвестно, сколько мячей наколотят саудитам наши оппоненты. А они наколотят, с такой дырявой защитой просто по определению не смогут не наколотить.

Тем не менее, им это ещё только предстоит сделать, а сборная России уже записала матч-открытие себе в актив. Как и три очка и пять забитых мячей.

А вот в пассив можно записать получившего травму Алана Дзагоева да вышеназванное отсутствие хитроумных комбинаций и высоких скоростей. Понятно, что сборную Египта и Уругвая обыграть левой пяткой, да ещё в прогулочном темпе, как саудитов, не получится – тут придется выкладываться по полной. Особенно с Уругваем, очень непростой командой, приехавшей в Россию явно не для того, чтобы гулять по Красной площади и пить пиво в московских барах.

Пока что с южноамериканцами сборная России в своей истории встречалась всего один раз, сыграв вничью товарищеский матч. А вот сборная СССР добилась шести побед при одном поражении, но то была сборная СССР, всегда находившаяся на достаточно высоких местах как в мировых, так и в европейских рейтингах.

В отличие от России, которая на сегодняшний день занимает в рейтинге ФИФА позорное 70-е место, в то время как Уругвай – четырнадцатое. Правда, справедливости ради стоит отметить, что рейтинги – это всего лишь рейтинги, подчас мало что имеющие с реальным положением дел. Например, та же Саудовская Аравия оказалась выше нас в рейтинге ФИФА, что не помешало ей пропустить пять безответных мячей и уже сейчас стать претендентом на звание худшей команды чемпионата мира.

В общем, несмотря на то, что в первом матче российская сборная выполнила план «максимум», главные испытания ждут впереди. И сильно радоваться победе над саудитами не стоит – не велика честь обыграть команду подобного уровня. И уж тем более тренерскому штабу сборной России надо на корню пресекать эйфорию и «головокружение от успехов», потому что пока об успехах говорить рано.

Чемпионат только стартовал, первый блин, к счастью, вышел комом у саудитов, а не у нас, и наставникам сборной надо сделать все возможное, а если потребуется, то и невозможное, чтобы победа над Саудовской Аравией не оказалась единственным светлым моментом на чемпионате мира. Как для нашей сборной, так и для наших болельщиков. Которым изрядно надоело каждый раз краснеть за национальную команду и употреблять нелестные эпитеты, которые даже бумага не стерпит.

Хочется верить, что в этот раз такого не будет. Разумеется, играть в финале или даже полуфинале российской сборной вряд ли «светит», но выходить из группы надо обязательно.

Начало положено. Очень хорошее начало, о котором многие даже не мечтали всего несколько часов назад.

Фото: Стоп-кадры из видеотрансляции матча

