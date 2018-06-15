Как минимум 11 животных занимаются предсказаниями результатов игр ЧМ-2018

18:08

Не менее 11 животных занимаются в России предсказанием результатов игр Чемпионата мира по футболу, пишет «Интерфакс».

По данным агентства, среди животных-оракулов значатся олень, енот, кролик и даже два бегемота.

Так, в Санкт-Петербурге результаты игр предсказывает глухой кот-альбинос Ахилл, живущий в Государственном Эрмитаже. Он «называет» результаты игр уже не первый год, в частности он был отмечен в работе оракула во время Кубка конфедераций 2017 года. А в преддверии ЧМ-2018 он получил собственную спортивную форму сборной России.

В Сочи результаты игр на протяжении пяти лет предсказывает выдра Гарик. Ей бросают мячи с флагами стран, и она выбирает мяч победиталя.

В Иркутску предсказанием результатов матчей Чемпионата мира занимается енот Нафаня, который выбирает одну из двух мисок с фруктами, где лежат также мячики с флагами команд. Нафаня также начал предсказывать результаты игр с 2015 года с чемпионата мира по хоккею.

В зоопарке Нижнего Новгорода в качестве оракула выступает тапир Клеопатра, в калининградском зоосаде — бегемоты Миля и Глясик, барнаульском — волчонок, химкинском — северный олень Яша. Также предсказаниями занимаются кролик Пушок из Сочи, кит Пузырь из Анапы и лемур Спартак из Екатеринбурга.

Увлечение прогнозами от животных началось в России после Чемпионата мира по футболу 2010 года в Южной Африке. Тогда внимание фанатов и прессы привлек осьминог Пауль из Германии, угадавший исходы матчей с участием футбольной сборной Германии. Из 14 его прогнозов неверными оказались только 2. Осьминог умер после турнира, однако через полгода на территории океанариума поставили памятник.