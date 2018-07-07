Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира впервые с 1990 года

19:07

Футболисты сборной Англии сломили сопротивление команды Швеции в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018.

Фото со страницы Чемпионат мира FIFA 2018 в twitter

Счет во встрече открыл защитник англичан Гарри Магуайр, отличившийся в первом тайме матча в Самаре. Это первый гол 25-летнего игрока за взрослую сборную страны.

После перерыва удвоил преимущество номинальных гостей матча Деле Алли, который головой направил мяч в ворота Робина Ольсена.

Англичане на текущем ЧМ в Росси забили 9 из 11 мячей со стандартов и 4 – с угловых. Подопечные Гарета Саутгейта являются лидерами по этому показателю, сообщает "МАТЧ".

Эту встречуу в Самаре посетило 39 991 зрителей.

В последний раз английская сборная играла на стадии ½ финала ЧМ в 1990 году. В третий раз в истории англичане поборются за выход в финал мирового первенства.