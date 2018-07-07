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Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира впервые с 1990 года

19:07 7.07.2018

Футболисты сборной Англии сломили сопротивление команды Швеции в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018.

Фото со страницы Чемпионат мира FIFA 2018 в twitter

Счет во встрече открыл защитник англичан Гарри Магуайр, отличившийся в первом тайме матча в Самаре. Это первый гол 25-летнего игрока за взрослую сборную страны.

После перерыва удвоил преимущество номинальных гостей матча Деле Алли, который головой направил мяч в ворота Робина Ольсена.

Англичане на текущем ЧМ в Росси забили 9 из 11 мячей со стандартов и 4 – с угловых. Подопечные Гарета Саутгейта являются лидерами по этому показателю, сообщает "МАТЧ".

Эту встречуу в Самаре  посетило 39 991 зрителей.

В последний раз английская сборная играла на стадии ½ финала ЧМ в 1990 году. В третий раз в истории англичане поборются за выход в финал мирового первенства. 

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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07.07.2018, 22:09
Гость: русскому

Ты сначала выйди в полуфинал. Второй тайм ничья в матче Россия:Хорватия пока.
07.07.2018, 20:34
Гость: Chateauneuf du Pap

Англия играет то, что играет в Англии а Хорватия то, что играет в Испании и Италии.
Их взаимный матч в полуфинале будет интересен. :)
07.07.2018, 20:33
Гость: IgS

Терезе теперь самой остается отравиться скрипалем...
Все комментарии (8)
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