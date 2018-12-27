Глава РУСАДА рассказал о возможности спортивной самоизоляции России

18:22

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус обратился к президенту РФ Владимиру Путину, выразив обеспокоенность непредоставлением доступа экспертов ВАДА к данным московской лаборатории, что может привести к отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

"Я, как генеральный директор РУСАДА, как гражданин России, выражаю беспокойство не столько о вероятной утрате статуса соответствия РУСАДА, сколько о последствиях несоблюдения условий возвращения статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, когда наши спортсмены будут отстранены от участия во всех международных соревнованиях, когда мы лишимся права проводить на территории России соревнования международного уровня, когда мы лишимся права участия в управлении международными спортивными организациями", - говорится в письме Гануса к Путину.

Ганус отмечает, что высока вероятность этих последствий в случае, если база данных московской лаборатории не будет передана экспертам ВАДА - до сих пор ВАДА не получила доступ, хотя к самим допинг-пробам экспертов допустили.

Он отметил, что за три месяца "мы так и не смогли передать данные по пробам, которые хранятся в Московской лаборатории, собственником которой в том числе являются МОК, международные спортивные федерации".

"Мы находимся у края пропасти, и я прошу Вас защитить настоящее и будущее нашего чистого спорта, настоящие и будущие поколения спортсменов", - пишет Ганус.

"Вопрос не в том, сколько будет найдено положительных проб в Московской лаборатории, а в том, что мы с этим будем делать. Ведь препятствование в проведении расследования материалов Московской лаборатории, хотим мы этого или нет, свидетельствует о заинтересованности лиц, препятствующих расследованию, передаче данных и проб", - отмечает гендиректор агентства.

По его словам, эта "проблема спортивной жизни такой великой страны, как Россия, которая отразится и на формировании кадрового резерва, и на развитии массового спорта, - на реализации задач, которые указаны в ваших майских указах".

"И я искренне верю в то, что 31 декабря, при звоне курантов, мы все будем отсчитывать не время до отзыва соответствия РУСАДА и - как следствие - спортивной самоизоляции России, а будем отсчитывать время до Нового года, полного побед и свершений, открывающего новые горизонты для наших спортсменов", - говорится в обращении.