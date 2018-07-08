Андрей Мягков: «У меня в жизни всё странно!»

Нашему любимому актеру исполнилсь 80 лет. Без его появления на телеэкранах не проходит ни один Новый год

Но когда вся страна включает телевизор, чтобы посмотреть «Иронию судьбы», сам актер его выключает. И не потому, что не считает эту роль шедевром. Ему просто не нравится зрительская уверенность в том, будто он – копия Лукашина.

На самом деле актер не любит париться в бане и выпивать. А главное, Мягков никогда бы не бросил женщину, на которой пообещал жениться, ради другой. Единственное, что роднит Мягкова с Лукашиным, – это остроумие.

Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде, в профессорской семье. В школьные годы он любил точные науки. Но в старших классах увлекся занятиями в драматическом кружке, с успехом сыграл в ученических спектаклях главные роли. На какое-то время точные науки взяли верх: после школы Андрей поступил в Ленинградский химико-технологический институт, по окончании которого трудился в НИИ пластических масс.

Но однажды в Ленинград в поисках талантов приехали преподаватели школы-студии МХАТ, Мягков решил им показаться и без проблем прошёл три отборочных тура. Так в его жизнь навсегда вошел театр.

Фото с сайта kinopoisk.ru

Нелюбимая популярность

В Москве Андрей Васильевич закончил Школу-студию МХАТ и оказался в театре «Современник». Его театральная карьера началась одновременно с работой в кино. Вскоре Мягкову предложили сняться в «Братьях Карамазовых». Он очень переживал, потому что должен был играть с такими признанными артистами, как Ульянов, Лавров, Адоскин. Однако Мягков отлично справился с ролью. Он особо не гнался за славой, хоть и радовался удачным работам.

Всенародная популярность пришла к артисту с выходом «Иронии судьбы», довольно поздно, когда ему исполнилось 37 лет. Зато, придя, популярность больше не уходила, остаётся с ним и поныне.

Лукашина пробовали сыграть многие известные артисты, но у них не получался образ, который представлял себе Рязанов. И вот жена режиссера Наталья Коренева предложила на эту роль Мягкова. Женщина была убеждена, что он подойдет. Так и случилось.

Фильм буквально завоевал страну. Он так полюбился зрителям, что его повторили через месяц, – такое на советском телевидении случалось редко. После этого Мягкова стали узнавать буквально все. «Ирония судьбы» превратилась в тот фильм, без которого не проходит ни один Новый Год. Мы знаем наизусть каждый диалог, но все равно включаем телевизор и смотрим это кино, – без него в предновогодний вечер словно чего-то не хватает.

После премьеры «Иронии судьбы» почтовый ящик актера каждый день был забит письмами. Одна из поклонниц писала ему 20 лет подряд. Обычно популярность актера с годами убывает, но не в случае с Мягковым. Он и не думал, что после этого фильма ему придется, выходя в магазин, надевать кепку и очки. Другая проблема была в том, что все стали считать артиста таким же, как его герой. Что совсем не так – в жизни Андрей Васильевич не пьет, а походы в баню и вовсе терпеть не может. Так что популярность, связанную с этим фильмом, актер очень не любит.

Высокая планка

Для любого артиста важно встретить «своего» режиссёра. Для Андрея Мягкова таким режиссёром стал Эльдар Рязанов. Именно он открыл миру всё богатство его творческого потенциала. Рязанов снимал Мягкова почти во всех своих картинах. Это и «Служебный роман», и «Гараж», и «Жестокий романс». Все роли были разнообразными, но ему удавалось воплотить их в жизнь так, что зрители верили. Верили в его любовь и его трагедии.

Режиссёров театра и кино в Мягкове привлекает его великолепное умение перевоплощаться и очень высокая требовательность к себе. Известный кинооператор Владимир Монахов, снимавший Мягкова в «Нежданном госте», сказал как-то: «Он умный человек и умный актер. Когда он молчит на экране, ты знаешь, о чем он молчит».

В конце восьмидесятых актер полностью отошел от кинематографа и посвятил все свое время игре на сцене. За эти годы он сумел сыграть множество самых разнообразных ролей. На экране он появился лишь в продолжении «Иронии судьбы».

Всегда вдвоем

К Андрею Мягкову приклеилось амплуа недотепы, которого обожают женщины. На самом деле он однолюб, который всю свою жизнь провел с супругой, актрисой Анастасией Вознесенской.

Они познакомились еще в студенческие годы. На одном курсе с Мягковым учились такие известные в будущем актрисы, как Вера Алентова и Ирина Мирошниченко, которой он был увлечен, пока не встретил Анастасию.

Анастасия Вознесенская была первой красавицей на курсе и имела богатый выбор поклонников, но всем им предпочла Андрея. Она уже тогда была успешной актрисой и после приглашения в театр «Современник» выдвинула условие, чтобы приглашение получил и Мягков, который к тому времени уже стал ее мужем. В «Современнике» супруги проработали двенадцать лет. Они старались не расставаться нигде – вместе ушли из «Современника», поступили во МХАТ. Даже в кино Андрей Васильевич стремился попасть в те фильмы, в которых снималась жена. На гастролях Мягков и Вознесенская тоже предпочитали проводить время вдвоем. Все поражались тому, с какой нежностью Андрей Васильевич ухаживал за своей женой.

Супруга Андрея Мягкова с ним вместе уже больше полувека, и за такой срок были, конечно, и трудности, которые они преодолевали вместе. Карьера Вознесенской пошла на спад как раз в то время, когда Мягков стал востребован в театре и кино. Обычно в такие моменты в актерских семьях начинаются ссоры и разлады из-за творческой ревности, но у Мягковых этого не произошло. Актриса привыкла жить в тени известного мужа. Она радуется его успехам и ничуть не страдает от того, что у нее до сих пор берут автографы, а у нее – нет.

По признанию коллег, Мягков и Вознесенская мало общаются с окружающими. Им никто не нужен, им хорошо вместе. Как-то актер оказался на грани жизни и смерти, и тогда Вознесенская пошла по всем инстанциям и добилась того, чтобы мужу сделали операцию на сердце, которая спасла ему жизнь.

Такие трепетные отношения в актерской среде редкость. В чем же секрет? «Тут нет секрета. Надо любить, – говорит Андрей Мягков. – Надо, чтобы было искреннее желание сделать для человека что-то приятное. Надо, чтобы не виделось возможности существовать без этого человека. Вот и все. Больше ничего не нужно. И тогда будет брак навсегда».

Они всегда вдвоем, но так сложилось, что детей у них нет. Супруги признаются, что профессия заменила им всё. Зато супруги как педагоги воспитали три поколения актеров в школе-студии МХАТ.

Фото с сайта kinopoisk.ru

Режиссура, живопись, литература…

Андрей Васильевич не любит давать интервью, ведет почти затворнический образ жизни и сейчас почти не снимается, отказываясь от большинства предлагаемых ему ролей.

Однако он остается талантливым человеком, которому нравится пробовать себя в чем-то новом. Так, он испытал себя и на режиссерском поприще, поставив пьесу «Ретро» Александра Галина. Критики отметили, что спектакль получился острый и заставляющий думать. Андрей Васильевич пришёл в режиссуру довольно поздно и сознаёт это. «У меня в жизни все странно получается, приходит с большим опозданием. Это касается и театра, и живописи», – говорит он.

Живопись для Андрея Мягкова куда больше, чем хобби. Еще в детстве он любил рисовать, и в будущем видел себя с мольбертом и кистью. И всё же пишет он только для себя. Почти всегда это портреты, ведь именно через них можно выразить характер и чувства человека. Порой люди на его холстах выглядят саркастичными, но то, что его работы очень интересны, признают все.

Удивительно, но наш любимый актер – еще и писатель! Он написал несколько детективных романов только потому, что его супруга не обнаружила ничего интересного в этом жанре современной литературы. И книги Мягкова нашли своего читателя.