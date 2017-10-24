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В Хабаровске покажут вещи первых леди российского государства

10:11 24.10.2017
Фото с сайта hkm.ru
Фото с сайта hkm.ru

В Хабаровске откроется федеральная выставка «Первые леди России ХХ века».

Как сообщает РИА Новости, экспозиция будет представлена в Хабаровском краевом музее имени Гродекова. На выставке будут представлены подлинные вещи жен первых лиц российского государства.

«Уникальные подлинные экспонаты рассказывают о судьбах жен первых лиц российского государства», - говорится в описании выставки.

Откроют выставку материалы о коронации Николая II и Александры Федоровны. Представлены фотодокументы, отражающие разностороннюю общественную и благотворительную деятельность императрицы.

Также посетители выставки смогут увидеть портфель жены Владимира Ленина Надежды Крупской, где она хранила последние статьи и письма Ленина, продиктованные им во время болезни в Горках, а также «Политическое завещание».

Среди экспонатов представлены документы, рассказывающие о судьбе жены Сталина Надежды Аллилуевой, представлено платье для официальных приемов начала 1960-х годов Нины Кухарчук-Хрущевой, коллекция семейных фотографий Брежневых, подарки от глав государств и личные вещи Раисы Горьачевой: набор женских украшений, шкатулка для драгоценностей, кимоно; вещи и почетные награды Наины Ельциной.

Выставка подготовлена Государственным центральным музеем современной истории России совместно с ведущими музеями и архивами страны. Она будет работать с 25 октября по 18 декабря.

Темы: Хабаровск, Выставки и биеннале в мире искусства, История Российской империи, История СССР, История ХХ века
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