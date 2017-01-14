Необычные приветствия народов мира

Каждый народ, каждая страна – уникальны. Различия между ними могут быть совершенно незаметны, а могут сразу же бросаться в глаза. Где-то традиции чужаков воспринимаются с интересом и пониманием, где-то – как эксцентричное поведение, а где-то – с враждебностью

При этом отличаться могут даже жесты, которые, казалось бы, понимают во всем мире. Так, например, в Болгарии утвердительный кивок головой воспринимается как «нет», хотя во всем остальном мире – это утвердительный ответ. Поднятый вверх большой палец в ряде стран может быть расценен не как одобрение или выражение восхищения, а как страшное оскорбление.

Что уж говорить о способах, которыми люди приветствуют друг друга. Поэтому для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию за рубежом и продемонстрировать свое знание и уважение к чужой культуре, портал бронирования Hotels.com составил список самых необычных приветствий.

Новая Зеландия

Отправляясь в Новую Зеландию, не удивляйтесь, если увидите людей, трущихся носами. Нет, они не сошли с ума – это всего лишь традиционное приветствие народов маори, которое называется «хонги».

Трение носами зародилось в этих землях очень давно и символизирует обращение к «ха», или «дыханию жизни», которое восходит непосредственно к богам. Тот, с кем потерся носом хозяин дома, уже не считается «манухири» (пришельцем), а становится «тангата венуа» - человеком земли, то есть равным.

Кстати, подобное приветствие распространено у эскимосов и некоторых других народов, проживающих за Полярным кругом. Правда, туристы туда ездят редко.

Тувалу

Туристам, решившим отправиться на островное государство в Полинезии, Тувалу, стоит быть готовыми к своеобразной манере местных жителей приветствовать гостей. На Тувалу принято приветствовать так: человек прижимается лицом к щеке второго и делает глубокий вдох. От второго ожидают точно таких же действий.

Скорее всего, корни этой традиции также связаны с обращением к некой «жизненной субстанции», как и у новозеландских маори.

Тибет

В большинстве стран мира высунутый язык считается жестом неприличным и даже оскорбительным. Однако в Тибете это является традиционным способом приветствия.

Традиция эта зародилась в IX веке, когда Тибетом правил царь Ландарма, устроивший гонения на приверженцев буддизма и пытавшийся возродить былое величие боннской веры. Ландарма обладал одной характерной особенностью – черным языком, а потому после смерти Ландармы от рук одного из монахов тибетцы считали, что человек, являющийся реинкарнацией царя-гонителя, также будет обладать черным языком. Поэтому, чтобы доказать обратное, тибетцы начали приветствовать друг друга высовыванием языка.

Эта традиция сохранилась до сих пор во многих районах Тибета, где до сих пор каждый год жители празднуют победу буддийского монаха над злым царем, и, соответственно, верят, что злодей мог обрести новую жизнь, чтобы навредить всем буддистам. Поэтому, если вы решили отправиться по отдаленным районам Тибета или же посетить индийскую Дхарамсалу, где проживает множество тибетских беженцев, не стоит приветственно высовывать язык, если вы поели лакрицу, ежевику или другие продукты, окрашивающие язык в черный цвет. Там вас могут неправильно понять.

Монголия

В ряде областей Монголии до сих пор используется обычай одаривать гостя полоской ткани, которая называется «хадак». Обычно хадаки белого цвета, однако могут встречаться и светло-голубые и светло-желтые. Принимать хадак нужно двумя руками, слегка поклонившись дарителю, так как подношение хадака - признак глубокого взаимного уважения, очень ценимого в монгольской культуре. Как правило, хадаки преподносятся высокопоставленным гостям или духовным лицам.

Хадак является одним из буддийских символов, а потому традицию его подношения можно встретить в Тибете, Тыве, Бурятии и Калмыкии.

Япония

Японская вежливость, возведенная в культ, давно уже стала притчей во языцех. Правила этикета здесь носят ритуальный характер, а разнообразию японских поклонов, кажется, нет числа. Равным по социальному статусу мужчинам здесь кланяются одним образом, женщинам – другим, начальнику – третьим и так далее, в зависимости от возраста, пола или социального положения того, кто перед вами.

Поклон в Японии может варьироваться от небольшого кивка головой до глубокого поклона в пояс. При этом, если ритуал приветствия проходит на традиционном татами, то первоначально необходимо встать на колени, а затем уже поклониться. Чем длительнее и ниже поклон, тем больше уважения вы выказываете собеседнику.

Впрочем, никаких чудес в познании всех нюансов этикета от иностранцев японцы не ждут, а потому небольшого кивка головой будет вполне достаточно.

Китай

Традиционное китайское приветствие, которое называется «коутоу», представляет собой обычное для многих азиатских стран складывание рук и поклон.

Однако для женщин этот обряд называется «ваньфу» и немного отличается от коутоу: представительницы слабого пола должны соединить руки и провести ими вниз вдоль своего тела.

Традиция приветствия коутоу берет свое начало во временах правления легендарного императора Хуан-ди, известного как Желтый император. Первоначально это приветствие применялось при встрече с императором или во время других церемоний, например бракосочетания.

Туристам полезно будет узнать, что церемония коутоу применяется до сих пор, хоть и не так широко, считаясь знаком уважения.

Таиланд

А вот в Таиланде складывание рук в качестве приветствия до сих пор имеет широкое распространение. Здесь это приветствие называется «вай». Приветствующий должен сложить ладони вместе, как будто он молится, приложить их к голове, поклониться и произнести «савадди». Чем выше руки по отношению к лицу, тем больше уважения оказывается тому, кого приветствуют.

Первоначально это приветствие, как и любые приветственные жесты в мире, использовалось для того, чтобы показать отсутствие оружия и добрые намерения, что воспринималось как высшее проявление уважения.

Филиппины

На Филиппинах существует очень необычная традиция здороваться. Молодой человек приветствует старшего следующим образом: он должен слегка наклониться, взять правой рукой правую руку старшего, после чего прикоснуться костяшками пальцев ко лбу собеседника. При этом более молодой человек должен произнести «мано по» («мано» - рука, «по» - уважение).

Кения

Путешествующие по Африке туристы вряд ли станут отрицать, что этот континент можно назвать самым «танцевальным». По крайней мере, центральную его часть – точно.

Танцуют здесь по любому поводу: на похоронах и свадьбах, от горя и радости, во время охоты и перед трапезой. Разумеется, для приветствия здесь есть свой танец.

Мужчины-воины грозного племени масаев при встрече обычно исполняют «адаму» или «танец прыжков». Сначала рассказывается история, а уж после танцоры образуют круг и начинают соревноваться между собой в высоте прыжков, что должно показать гостям племени силу и отвагу воинов.

Поучаствовать в таком танце туристам вряд ли удастся, однако даже посмотреть на это со стороны – дорогого стоит.