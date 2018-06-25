Лидо ди Езоло – курорт «три в одном» в шаге от Венеции

Десятикилометровый песчаный пляж, теплое море, развитая туристическая инфраструктура - и всё это в считанных километрах от Венеции. Не зря курортный городок Лидо ди Езоло называют жемчужиной Венецианской Ривьеры

© Александр Плеханов

Один из самых популярных итальянских курортов Лидо ди Езоло расположился между городками Каваллино и Езоло, в восточной части мелководной Венецианской лагуны. Еще во времена Венецианской республики на месте будущего курорта строили летние резиденции многие представители венецианской знати, оценив все прелести этого тихого уголка. Тем более, что до самой Венеции буквально рукой подать – каких-то сорок минут плавания, и ты оказываешься на знаменитой площади Сан-Марко перед дворцом Дожей. И если раньше добраться до Венеции из Лидо ди Езоло можно было только морем, то теперь это можно сделать на комфортабельном междугородном автобусе, правда, путь займет уже около полутора часов.

Первые гостиницы в Лидо ди Езоло начали строить в конце двадцатых годов прошлого века, а после Второй мировой войны в городке начался настоящий строительный бум – точное число построенных гостиниц и хостелов назвать сложно, но их количество однозначно переваливает за сотню, а то и за две. Что позволяет принимать этому сравнительно небольшому городку около пяти миллионов туристов за сезон. Для сравнения, примерно столько же туристов посещает Крым.

В отличие от большинства итальянских городов Лидо ди Езоло имеет нехарактерную планировку – улицы располагаются строго параллельно морю и пересекаются перпендикулярными проездами-улочками. Первые, так называемые четыре «линии», застроены гостиницами, магазинами и ресторанами, а дальше начинается, как сказали бы у нас, «частный сектор» - виллы, коттеджи и дома, в которых проживают как местные жители, так и купившие недвижимость в Лидо ди Езоло иностранцы. Что касается последних, то две трети всех «понаехавших» составляют граждане Германии, Австрии и Дании. Российские туристы также встречаются, но после 2014 года их количество заметно сократилось, хотя в барах и ресторанах по-прежнему предлагается меню на русском языке.

Так как главной статьей дохода Лидо ди Езоло является туризм, то городские власти сделали все возможное для развития туристической инфраструктуры. И если магазины и рестораны на каждом углу воспринимаются как должное, то удивление вызывают, например, отличного качества велодорожки, протянувшиеся на десятки километров. Неудивительно, что велосипедисты встречаются на каждом шагу, а большинство отелей бесплатно сдает в аренду велосипеды постояльцам, чем те охотно пользуются. Велосипедные дорожки проложены не только вдоль улиц Лидо ди Езоло, но и ведут в соседние городки Каваллино и Езоло, власти которых также не жалели средств на развитие туристической инфраструктуры.

Несмотря на огромное количество туристов, жизнь в Лидо ди Езоло течет своим чередом. Местные жители практически не посещают первые линии туристической зоны, особенно стараясь избегать магазинов с их завышенными ценами, а покупки предпочитают совершать в двух крупных гипермаркетах торговых сетей Lidl и Familia, цены в которых в разы ниже цен магазинов турзоны. Общественный транспорт работает с точностью швейцарских часов, причем билеты можно купить не только в специальных кассах, но и в табачных магазинах, которые имеют с их продаж неплохой доход. В этих магазинах можно приобрести как простой билет на автобус, так и проездной до порта Пунта Саббионе, от которого до Венеции ходят водные «маршрутки» - вапоретто, стоимость проезда на которых уже включена в проездной. Это очень удобно, так как один билет позволяет пользоваться и автобусом, и вапоретто.

Довольно часто городские местные власти устраивают разного рода праздники, которые собирают толпы туристов – автопробег ретроавтомобилей, финал конкурса «Мисс Италия» или Праздник винограда, когда по центральной улице Лидо ди Езоло десятки тракторов везут специальные платформы, с которых всем желающим раздают виноград и наливают вино. Все действо сопровождается оглушительной музыкой, световым шоу и выступлениями местных танцевальных коллективов, отчего создается ощущение присутствия на каком-то сюрреалистическом карнавале.

Жителей Лидо ди Езоло вообще отличает беззаботное отношение к жизни, настолько беззаботное, что порой оно ставит в тупик. Например, в магазинах турзоны можно увидеть пиво и вино с… Гитлером, при этом буквально в паре сотен метров находится улица, носящая имя Анны Франк. Российских, да и некоторых туристов из Евросоюза, такое пиво с фюрером на этикетке шокирует, но местные продавцы не обращают на эту «мелочь» совершенно никакого внимания. Праздничное, благодушное настроение присутствует у всех с самого утра и никто не будет его портить из-за какого-то там пива с «неправильной» этикеткой.

К плюсам Лидо ди Езоло можно отнести не только пляжный отдых и возможность без особых проблем посетить как саму Венецию, так и острова Венецианской лагуны, но и другие города Италии. С автовокзала ходят автобусы до города Местре, с железнодорожной станции которой можно отправиться куда угодно – в Верону, Падую и дальше – Флоренция, Пиза, Рим. Итальянская транспортная система заслуживает всяческих похвал, так как работает практически безупречно, автобусы и поезда предоставляют хороший уровень комфорта, а незнание итальянского языка не будет проблемой, потому что билеты можно приобретать не только в кассах, но и в автоматах.

Тем более отношение к туристам в Италии традиционно очень хорошее, и в случае возникших затруднений всегда найдется кто-то, кто знает английский язык и сможет более-менее понятно объяснить, куда и как пройти или проехать. Для сравнения, иностранным туристам рассчитывать на подобное отношение не приходится даже в Москве, не говоря уж про другие российские города, поэтому неудивительно, что один только Лидо ди Езоло принимает за год больше туристов из других стран, чем вся Россия вместе взятая.

Посещать Лидо ди Езоло лучше всего в начале сентября. Мелководное море по-прежнему хорошо прогревается, но уже нет такой удушающей, как летом, жары. Да и туристическое «поголовье» начинает идти на убыль, а после полудня улицы городка вообще пустеют, что позволит без толкотни посетить, например, магазины или сувенирные лавки. Меньше туристов становится и в Венеции, а в вечерние часы есть возможность вообще практически в одиночку побродить по опустевшим улочкам этого красивейшего из городов мира.

Подводя итог, можно сказать, что Лидо ди Езоло – это курорт «три в одном» - пляжный отдых, разносторонняя культурная программа и возможность пожить жизнью обычного горожанина. Благо, что многочисленные апартаменты и вышеупомянутые магазины позволяют это сделать. В общем, каждый может выбрать то, что ему придется больше по душе и провести незабываемое время в красивейшем уголке Италии.

Фото: Александр Плеханов