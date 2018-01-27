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В Чечне открылся первый в республике горнолыжный курорт «Ведучи»

19:51 27.01.2018

В Чечне открылся первый в республике горнолыжный курорт "Ведучи". Торжественный старт новой канатной дороги дали министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, первый заместитель министра, председатель совета директоров АО "Курорты Северного Кавказа" Одес Байсултанов и глава республики Рамзан Кадыров. (Фоторепортаж)

© РИА Новости, Саид Царнаев

Расположен курорт в Итум-Калинском районе в долине реки Хачарой-Экх, в 70 километрах от Грозного. По информации акционерного общества "Курорты Северного Кавказа", к первому сезону для туристов построены базовые инфраструктурные объекты, задача которых - познакомить жителей и гостей Чечни с зимними видами спорта - горными лыжами и сноубордом, пишет РГ.

- Это четырехместная кресельная канатная дорога пропускной способностью 1200 чел./час, "синяя" трасса протяженностью около километра с системой искусственного снегообразования, детский парк с конвейерным подъемником, учебная зона с безопорным подъемником, сервисный центр, школа горнолыжных инструкторов, пункт проката горнолыжного инвентаря на 350 комплектов, ремонтная мастерская, - заявили в пресс-службе КСК.

© РИА Новости, Саид Царнаев

В первый год на "Ведучи" стоимость однодневного ски-пасса для взрослых будет составлять 400 рублей, для детей в возрасте 6-13 лет включительно - 200 рублей. В планах местных властей и КСК построить здесь 15 горнолыжных трасс протяженностью 15,5 километров, восемь подъемников.

Фоторепортаж

Темы: Чечня, Горнолыжный туризм и отдых в горах, Путешествия по России
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Комментарии читателей
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28.01.2018, 02:01
Гость: Кавказский пленник

А зинданы там есть?
27.01.2018, 23:50
Гость: Николя

Молодцы!
Пусть катаются.
27.01.2018, 23:41
Гость: дан

непонятно как джигиты в папахах и женщины в чадре будут на лыжах кататься Сложно однако
Все комментарии (8)
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