В Чечне открылся первый в республике горнолыжный курорт "Ведучи". Торжественный старт новой канатной дороги дали министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, первый заместитель министра, председатель совета директоров АО "Курорты Северного Кавказа" Одес Байсултанов и глава республики Рамзан Кадыров. (Фоторепортаж)

© РИА Новости, Саид Царнаев

Расположен курорт в Итум-Калинском районе в долине реки Хачарой-Экх, в 70 километрах от Грозного. По информации акционерного общества "Курорты Северного Кавказа", к первому сезону для туристов построены базовые инфраструктурные объекты, задача которых - познакомить жителей и гостей Чечни с зимними видами спорта - горными лыжами и сноубордом, пишет РГ.

- Это четырехместная кресельная канатная дорога пропускной способностью 1200 чел./час, "синяя" трасса протяженностью около километра с системой искусственного снегообразования, детский парк с конвейерным подъемником, учебная зона с безопорным подъемником, сервисный центр, школа горнолыжных инструкторов, пункт проката горнолыжного инвентаря на 350 комплектов, ремонтная мастерская, - заявили в пресс-службе КСК.

© РИА Новости, Саид Царнаев

В первый год на "Ведучи" стоимость однодневного ски-пасса для взрослых будет составлять 400 рублей, для детей в возрасте 6-13 лет включительно - 200 рублей. В планах местных властей и КСК построить здесь 15 горнолыжных трасс протяженностью 15,5 километров, восемь подъемников.

Фоторепортаж