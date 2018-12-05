«Аэрофлот» сделал платным предварительный выбор эконом-мест в самолете

18:27

Компания «Аэрофлот» ввела платный выбор мест в салоне самолета до начала регистрации на рейс. Дополнительную услугу смогут получить пассажиры, купившие билеты по тарифам «Промо» и «Бюджет», сообщается на сайте перевозчика.

Стоимость услуги зависит от длительности перелета и расположения места в салоне. Сейчас она доступна на рейсах между Москвой и Магнитогорском, Саратовом и Белгородом. В ближайшее время услугу станут предлагать на большем числе рейсов.

До регистрации на рейс выбрать место бесплатно смогут пассажиры с билетами «Премиум» и «Оптимум», а также элитные участники программы «Аэрофлот Бонус» и программ лояльности альянса Sky Team. После начала регистрации бесплатно выбрать место смогут все пассажиры.

Группа «Аэрофлот» в 2018-2019 годах намеревается ввести несколько платных сервисов для пассажиров, чтобы снизить расходы компании. Помимо платного выбора мест в салоне компания оптимизирует расходы на услуги на борту, в частности, на питание и на дорожные наборы.