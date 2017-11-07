Сергей Черняховский: Ленин победил, потому что чувствовал, чего хотят миллионы

Разговор об Октябре 1917 года будет неполным без обсуждения фигуры Владимира Ульянова

От редакции KM.RU. Разговор об Октябрьской революции (фильм KM TV «Октябрь 1917: кто стоял за кулисами русской революции?» вы можете посмотреть здесь), или, если угодно, Октябрьском перевороте (одно другому не противоречит) будет, конечно же, неполным без обсуждения феномена Владимира Ульянова (Ленина). Гений или злодей («главный политический преступник ХХ века», по терминологии Владимира Жириновского), разрушитель или творец, создатель «первого в мире государства рабочих и крестьян» или кровавый палач – предтеча Сталина, еврей и масон или глава Мирового Интернационала – и это лишь немногие темы для вечных споров о роли личности Владимира Ильича в истории. Дискуссии о нем если и уступают по накалу, то только спорам о Сталине. К нему фактически невозможно относиться равнодушно, а это значит, что свой след в мировой истории он оставил. Что же это за след? Тут у каждого свой взгляд. У политолога Сергея Черняховского – вот такой.

Ленин, конечно же, центральная фигура Октября 1917 года, хотя и не только его. При всех колебаниях общественного мнения, его роль и личность и сегодня вызывают положительное отношение у куда большего числа людей, чем отрицательное.

О его положительной роли в истории пять лет назад говорили 48% граждан России, об отрицательной – 30%. При этом всего шесть лет назад соотношение было другим: со знаком «плюс» Ленина тогда оценивали 40%, а со знаком «минус» – 36%. То есть его фигура и роль положительно оцениваются не просто большинством, но растущим большинством населения, в то время как его противники составляют не просто меньшинство, а уменьшающееся.

И все эти цифры, заметим, получены в нынешнюю эпоху, когда не проходит ни одной памятной даты без того, чтобы СМИ не заполняли эфир в той или иной мере негативными оценками роли и личности Владимира Ильича.

Что же касается того, как его оценивают в мире, то, по данным каталога Библиотеки Конгресса США, Ленин по числу посвященных ему монографий занимает третье место среди исторических личностей. Его опережают лишь два человека – Маркс и Кант. Хотя, впрочем, это вряд ли в полной мере отражает то воздействие, которое сам он оказал на мир.

Масштабность его личности вряд ли может вызывать сомнение у любого, кто хотя бы частично остается на позициях минимальной трезвости оценок. Отсюда и все проклятия в его адрес.

Два основных обвинения в адрес Ленина: первое – «немецкий шпион», второе – «разрушитель русского традиционного уклада».

Первое утверждение не только не подтверждено ничем внятным и остается на уровне сентенций в духе НТВ и «Эха Москвы», но и попросту нелепо. Роль шпиона слишком не соответствует масштабности того, что было им сделано, – как того, что было разрушено, так и того, что было создано.

Мелкотравчатость обвинения лишь доказывает то, что у ненавидящих его нет смелости сказать, за что именно они его ненавидят, равно как и нет доводов, сопоставимых с масштабом личности человека, предопределившего ход истории мира в ХХ и, скорее всего, в ХХI веке. Для одних он – народный вождь и крупнейший политический теоретик, для других – ненавидимый злодей.

Если уйти от оценок, вызванных политическими симпатиями или антипатиями, то давайте порассуждаем: кто же все-таки такой Ленин? Что он сделал и что умел?

Ленин, безусловно, самый успешный политический деятель и ХХ века, и, скорее всего, чуть ли не всей истории. Он уловил и осознал тенденции, действовавшие в мире в его эпоху, взял власть в огромной стране, удержал ее при ожесточенном сопротивлении тех, кого принято называть «свергнутыми классами», создал новую государственность, заложил основы новой экономики и нового общенационального и мирового проекта. И это притом, что реально он оставался у власти немногим более четырех лет.

Более того, он действительно практически изменил мир, потому что после Октября 1917 года мир уже не мог быть таким, каким он был раньше. Он разрушил старое, явно изжившее себя устройство современного ему мира и открыл путь поиску и строительству нового. Не только в России – во всем мире. То есть он, безусловно, был и самым успешным, и самым масштабным из всех политтехнологов истории.

Он создал столь эффективную и профессиональную политическую организацию, что она смогла победить не только прямых противников (охранные структуры старой империи), но и конкурентов (другие политические партии тогдашней России, далеко не такие аморфные, как политические партии современной России). Важно даже не то, что эта партия смогла свергнуть старую власть и удержать правление в своих руках, а то, что сама эта партия была создана как своего рода протогосударственная структура, которая смогла стать костяком новой государственности после того, как старая практически распалась; и как только эта структура была разрушена в 90-е годы, рухнуло и само государство.

После взятия власти основным центром и основным акцентом деятельности Ленина стало, вопреки голословным обвинениям, не подавление и раздел, а строительство: строительство самоуправления, строительство государства, строительство производства.

План ГОЭЛРО был принят в 1920 году, но электрификация становится приоритетом революционного правительства еще в годы Гражданской войны: в 1918 году Ленин принимает план Графтио по строительству Волховской ГЭС, в 1919 году начинают строить Каширскую электростанцию. Весной 1919 года Ленин возобновляет заброшенное строительство Шатурской ГРЭС... И перечисление того, что начали создавать и строить после Октября 1917 года, можно множить и множить.

Вопросы организации производства – вот то, что стояло в центре внимания, и то, на что была направлена его деятельность. Организовать новое производство означало сделать Россию технически передовой страной мира, не говоря уже о том, что одновременно с работой по решению этих задач ему удалось сначала отразить внешнее военное вмешательство (агрессию) не менее 15 держав, включая самые могущественные, а затем заставить лидеров западного мира, победивших в Мировой войне, принять условия существования, продиктованные лидером русской революции.

Почему это удалось? В чем была его сила? В колоссальной эмпатии – и социальной, и исторической, и политической.

Ленин оказался интеллектуально сильнее русских либералов и русских западников, сумев найти те силы и тот путь, которые могли решить модернизационные задачи, не разрушая базовых ценностных особенностей задачи страны – суметь сохранить традиционный для России приоритет справедливости над рациональностью.

Он оказался интеллектуально сильнее славянофилов, сумев понять, что невозможно обеспечить сохранение приоритетов справедливости, не соединив их с рациональностью и технократизмом.

Он оказался интеллектуально сильнее русских догматических марксистов, считавших, что социалистическая революция невозможна в России, поскольку ее базовый класс, рабочие, составляет меньшинство, а русское крестьянство они рассматривали как «сплошную реакционную массу». Ленин сумел понять революционный и созидательный потенциал русского крестьянства и понять то, что было его главной заботой, – заботу о земле.

Вопрос о земле вообще должна решать не социалистическая, а еще буржуазная революция. Во Франции наделение крестьян землей осуществили еще революция 1789-93 гг. и Наполеон.

Теоретически, будь императорская власть ответственной и адекватной, она могла и должна была решить эту задачу задолго до 1917 года. И уж тем более должно было решать эту задачу первое Временное правительство сразу же после Февральской революции. И тем более его должно было решить правительство Керенского, потому что решение агарного вопроса было главным требованием его же партии. Как скажет потом, в Октябре, Ленин: «Что это за партия, которую пришлось свергнуть, чтобы выполнить ее же программу?»

Ленин побеждал, потому что он все время чувствовал, чего хотят миллионы. Он знал, что раздача земли крестьянам – это не социалистическая революция, а наиболее радикальное развитие капитализма в деревне. Но он знал, что русские крестьяне этого хотят, а поэтому это нужно делать, поскольку его главная сила – в их поддержке, и поскольку это куда более прогрессивно, чем то, что было в России раньше.

Кстати, даже модного ныне Столыпина он упрекал не столько за направление его действий, сколько за их непоследовательность, и писал, что тот ведет Россию по прогрессивному пути, но самым реакционным способом.

Почему эсеры и Керенский не смогли решить вопрос о земле и выполнить собственную программу, а он смог? Не только потому, что первым не хватило решительности, а потому, что они все время предлагали ждать. Ждать, пока пройдут выборы в Учредительное собрание, которые они же сами и максимально затягивали; ждать, пока оно примет необходимые законы; ждать, пока будет составлен земельный кадастр; ждать, пока будут подготовлены в необходимом количестве кадры землемеров, – и так далее до бесконечности.

Ленин же знал, что вести себя так по отношению к крестьянам значит издеваться над ними и вызывать их ненависть. И он сделал проще – принял Декрет, в котором провозгласил: «Земля – ваша в бессрочном пользовании. Выкупы отменяются. Организуйтесь – и берите ее в свои руки».

Те, кто обвиняет его во вражде ко всему русскому и в разрушении русского образа жизни, просто сами не могут внятно сказать, что они имеют под ним в виду, или же имеют в виду исключительно мир имущих сословий и самодержавных царедворцев, хотя именно в них к этому времени уже был минимум русского.

Русский мир, русский образ жизни и русская ментальность жили в тех, кто работал, – в крестьянах, в рабочих, в русских инженерах. И при всех обвинениях в закрытиях церквей и гонениях на священников именно отчуждение последних от русского народа и вызывало его отчуждение от них.

Собственно, Ленин был вождем русской национальной революции, вождем восстания русского народа против утратившего национальные корни имущего класса. И в этом отношении он сегодня должен был бы быть кумиром не только коммунистов, но и, в не меньшей степени, последовательных националистов.

Можно говорить, что Ленин вломился в этот мир из будущего, чтобы, подобно Петру Великому, поднять на дыбы не только Россию, но и все человечество. Можно с не меньшим основанием утверждать, что сам этот мир, столкнувшись с собственной неспособностью разрешить свои проблемы, породил и призвал Ленина, чтобы подняться с его помощью на новую ступень развития.

В любом случае понятно, что воздействие, оказанное им на мир и современную цивилизацию, колоссально и практически несравнимо с воздействием какого-либо иного политика. Борис Стругацкий однажды четко определил роль Ленина, сказав, что он практически создал новый мир.

Пока есть люди, которые ругают Ленина, это означает лишь, что они его боятся и ненавидят. Одни – в силу страха за присвоенные ими привилегии, другие – потому что чувствуют недостижимое для них его личностное превосходство.

Ненависть к Ленину – лишь проявление чувства собственной психологической закомплексованности и зависти тех, кто чувствует, что неспособен встать с ним вровень.

Да, и еще: первую русскую Конституцию дал народу в 1918 году все-таки тоже Ленин.