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Путин распорядился провести совещание по борьбе с коррупцией

12:42 26.09.2016
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в Москве семинара-совещания по применению законодательства о противодействии коррупции следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Провести в ноябре 2016 года ... двухдневный семинар-совещание по вопросам применения законодательства России о противодействии коррупции с руководителями подразделений федеральных государственных органов и органов субъектов России по профилактике коррупционных и иных правонарушений», — говорится в документе.

Совещание будет проведено в гостиничном комплексе «Президент-Отель» управделами президента. В нем запланировано участие 300 человек.

В качестве документационного обеспечения семинара-совещания будет издана программа с уровнем секретности «для служебного пользования».

Руководители регионов должны отправить в Москву для участия в мероприятии своих представителей и руководителей региональных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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26.09.2016, 20:52
Он

бы для начала распорядился выполнить его "наказы" 2012 года.
Типа, про них он уже "забыл". Но народ помнит. И ждет. Гггггггггггг
26.09.2016, 20:38
Сходняк, однако

Думку думать будут кого сдать и кого оставить.
26.09.2016, 20:27
Путин распорядился провести совещание по борьбе с коррупцией

Значит будут грабить.
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