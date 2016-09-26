Путин распорядился провести совещание по борьбе с коррупцией

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в Москве семинара-совещания по применению законодательства о противодействии коррупции следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Провести в ноябре 2016 года ... двухдневный семинар-совещание по вопросам применения законодательства России о противодействии коррупции с руководителями подразделений федеральных государственных органов и органов субъектов России по профилактике коррупционных и иных правонарушений», — говорится в документе.

Совещание будет проведено в гостиничном комплексе «Президент-Отель» управделами президента. В нем запланировано участие 300 человек.

В качестве документационного обеспечения семинара-совещания будет издана программа с уровнем секретности «для служебного пользования».

Руководители регионов должны отправить в Москву для участия в мероприятии своих представителей и руководителей региональных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений.