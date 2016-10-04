В России в 2017 году появится новый вид уголовного наказания

С 2017 года в РФ станет применяться новый вид уголовного наказания — принудительные работы. Об этом рассказал ТАСС заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

По его словам, осужденные будут направляться на проживание в исправительные центры. При этом они не смогут сами выбирать или менять работу, а также покидать учреждение без разрешения администрации. Максименко рассказал, что такой вид наказания является еще одной альтернативой лишению свободы.

Замглавы ФСИН отметил, что по прошествии трети срока наказания без нарушений осужденному могут разрешить проживать с семьей за пределами центра. Ведомство также постарается учитывать квалификацию работников.

Первые четыре центра и семь участков, которые откроются 1 января 2017 года, смогут принять 900 человек.

Принудительные работы были включены в УК РФ в качестве одного из видов наказания в декабре 2011 года. Его должны были начать применять в 2013 году, однако из-за неготовности исправительных центров вступление решения в силу было отложено сначала до 2014, а позднее — до 2017 года.