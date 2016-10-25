Момент истины

Доморощенные либералы прикидывают, на чьей стороне быть в случае войны

Для каждого россиянина ответ на такой вопрос, казалось бы, ясен. Точнее, его для нас вообще не существует. Как вообще о таком можно рассуждать? Ан, нет. В среде либералов дискуссия на эту тему уже идет полным ходом. А поводом для нее стали война в Сирии и недавнее решение парламентов Украины и Польши, возложивших вину за начало Второй мировой войны на СССР.

Обвинение - поразительно кощунственное! Тем не менее, его выдвигают законодательные собрания стран, народы которых СССР спас от нацистского рабства и полного истребления! Если бы Советский Союз не разгромил гитлеровские армады, никакой Польши на карте Европы, а может, и самих поляков сегодня бы не было. Как не было бы и независимого государства Украины.

Коротка же память у этих господ! А о совести и говорить не приходится. Ослепление русофобией у депутатов этих стран таково, что историю они ставят с ног на голову. Но еще печальнее, что и в России находятся те, кто солидарен с такой точкой зрения.

«Поскольку за отрицание правильной роли Советского Союза во Второй мировой войне у нас могут взять под замок или штрафануть, постараюсь быть максимально аккуратным, обтекаемым, но при этом откровенным, - с видимым удовольствием комментирует случившееся штатный обозреватель «Эха Москвы» Антон Орех. - Резолюция, которую принимают поляки, украинцы и литовцы, конечно, вовсе не про мировую войну… Я не думаю, что авторов резолюции так сильно заботит историческая правда. Они хотят позлить Путина, Мединского и 33 дивизии квасных патриотов с капустой в бороде и профилем Сталина в сердце. Если наши психанут, а по идее – должны психануть, — значит, резолюцию придумали не зря и цели достигли», - одобрительно похлопывает по плечу авторов провокационного обвинения в адрес России штатный обозреватель «Эха».

«Совершенно согласен с тем, что именно русские провоцируют все войны и что именно Россия, русские – источник всего зла в мире», - подхватывает другой постоянный автор «Эха», писатель и поэт московской либеральной тусовки Дмитрий Быков. При этом он ссылается на… Достоевского.

«Если уж на то пошло, то это поклонение Достоевскому нас привело к Мотороле, - пишет он с позиции либералов, которые считают подло убитого в Донбассе Арсена Павлова не героем, а преступником. «Хотя, конечно, - продолжает ерничать Быков, - само сопоставление этих фигур кому-то покажется кощунственным (причём одни будут защищать Моторолу, а другие — Достоевского), но ясно, что это несопоставимые личности. Но ясно и другое: культ иррационального, уверенность в том, что убийство — это форма творчества... Есть всегда такой соблазн героизации зла. Потому что вот эта героизация зла — просто прямого зла, чего там говорить, — она и у Достоевского была…»

«Этот культ имморализма, культ убийства, культ разрушения, - делает вывод Быков, - довольно глубоко в русской душе и психологии сидит… И Достоевский — поэт этой революции, поэт иррационального, подсознательного, аморального и так далее. Но вот в пределе своём, в конечном развитии это и ведёт к тем представлениям Русского мира, которые нам навязываются сегодня. На самом деле Русский мир совершенно другой».

Вот до чего договорились либералы: не только Путин во всем виноват. Но и Достоевский у них – просто аморальнен! Он, оказывается, занимался… героизацией зла.

Писатель, перед гуманистической мощью произведений которого преклоняется человечество, который сказал, что вся «гармония мира не стоит слезинки замученного ребёнка», у Быкова превращается в апологета злобного и воинственного «Русского мира». И вывод из таких рассуждений нынешнего кумира либеральной интеллигенции, понятно, однозначен, - ну, конечно, это русские виноваты не только во Второй мировой, именно они – источник всего зла в мире. Такую вот «философскую» базу подводит под последние события на планете Дмитрий Быков.

Уверяет в том, что Россия будто бы готовится к войне, и популярный нынче в либеральной среде писатель Дмитрий Глуховский. «У нас теперь тоже начинает урчать в животе, - ерничает он на страницах журнала «Сноб». - И нам тоже теперь придется бегать в бомбоубежища и рассчитывать свою норму хлеба на случай блокады, и учиться напяливать противогаз с первого класса. Война должна все время маячить на горизонте, а мы будем одновременно обреченно готовиться к ней».

По мнению Глуховского, «России всегда нужен враг. Украинцы побыли нашими врагами, турки побыли, но это все не то. Нам ведь не Голиафом хочется быть, а Давидом. А могучей и зубастой Америке — как же сладко снова бросить вызов! Как хорошо-то, Господи боже мой! Как же просто ненавидеть ее, Задорновым так точно описанную! Как мы скучали по ней!» - издевается либерал.

Чтобы поддержать своих польских и украинских единомышленников, на «Эхе Москвы» даже затеяли провокационный опрос на тему «Считаете ли вы СССР ответственным за развязывание Второй мировой войны?».

По сути, он ничем не отличается от вызвавшего недавно громкий скандал опроса, который проводили на телеканале «Дождь», где стали цинично выяснять, а не стоило бы сдать немцам Ленинград?

Любопытно присмотреться к полемике, которая развернулась по этому вопросу на сайте «Эха», поскольку она красноречиво показывает, какую позицию занимает его аудитория по вопросу: «если завтра война».

Аркуш:

«Считаю, что есть вина Сталина. И не меньше, чем Гитлера. Ну, месяц-два, и Сталин напал бы на Германию».

alexey52:

«Если бы США не поставляли СССР стратегические материалы, а главное, продовольствие, не ясно, как бы все закончилось» .

bilrot:

«Скорее всего, война бы закончилась для нас "весьма плачевно".

bierbrat:

«Капиталисты США создали в СССР всю военную промышленность. И Магнитку, и Кузбасс, и танковые заводы, и заводы ГАЗ и ЗИС».

silicon:

«Россия всю свою историю захватывала новые территории просто по психологическим причинам... Зуд экспансии не проходит, где бы чего-то оттяпать и соответственно трясётся, чтобы от неё кто-то не сбежал».

dzhuzeppe:

«Не мог Гитлер предположить, что Сталин завалит его трупами. Никто не мог этого предположить. Невозможно победить страну, которая согласна вся погибнуть до единого, но не сдаваться. Все остальные страны лучше бы сдались, чем понесли такие потери».

vcsps:

«Подрались два фашизма - советский и немецкий. По вина, прежде всего, на советском фашизме! Если бы коммуноиды не стремились распространить свои идеи на Европу, то никто бы на них не напал, а возможно и не появился бы Гитлер!»…

Так вот рассуждают сегодня на сайте «Эха» либералы о войне… Суть их высказываний такова, что это и впрямь именно Россия (а тогда СССР) виновата в начале войны. И к завоеваниям мы стремились, и трупами всех были готовы завалить, и между нами и фашистами не было разницы, и даже Гитлер в Германии появился благодаря именно нам.

Жаль, что Путина тогда не было, а то бы договорились до того, что и в начале Второй мировой войны Путин виноват! Ну, и на чьей же стороне будет вся эта ерничающая на сайте публика, если завтра и впрямь - война? Ответ ясен.

А вот что касается результатов опроса, то тут у них внезапно неувязочка вышла. Оказалось, что по его итогам даже на либеральном «Эхе» получилось, что 81% проголосовавших заявил «нет» в ответ на вопрос, был ли СССР виновен в развязывании Второй мировой войны.

Александр Гольдфраб, глава Фонда Литвиненко в Лондоне, в своем блоге на «Эхе Москвы» ставит вопрос по отношению к войне уже ребром: «Один мой приятель, нью-йоркский старожил, познакомившись с обладательницей двух гражданств в баре ресторана «Русский Самовар» на 52-й улице и выслушав слова восхищения жизнью в Новом Свете, ошарашил собеседницу вопросом: а если начнется война, вы за кого будете, за американцев или русских? Этот простой вопрос сейчас вытеснит стандартные предметы споров, типа: за присоединение ли вы Крыма, или какого типа и против кого должны быть санкции, или кто вам ближе, Каспаров или Навальный. Определиться, в первую очередь для самого себя, необходимо по вопросу: желаете ли вы поражения и нанесения ущерба России в ее конфликте с Америкой, или наоборот? И готовы ли вы этому способствовать? Уйти от этого вопроса, объявив свой нейтралитет, пацифизм, или отсутствие интереса к политике, будет трудно, ибо если вы, к примеру, платите здесь налоги, то часть ваших денег пойдет на нанесение ущерба вашей другой родине.

В условиях войны не работает также и уловка типа: я за Россию, но я против режима. В координатах войны режим и есть Россия, ибо параметры «поражения» и «ущерба» не могут относиться только лишь к режиму, не относясь ко всей стране. Итак, момент истины наступил. Пора определяться: вы за кого, за Россию или за Америку?» - открыто призывает своих сотоварищей Гольдфраб.

Сам же, однако, ответа на свой вопрос он не дает, понимая, что он – чисто риторический. Да чего тут спрашивать? И так все ясно. Момент истины уже наступил. Сама эта дискуссия с обвинениями в адрес нашей страны в развязывании Второй мировой войны, и бешеные наскоки на нее либералов, превратившихся последнее время в откровенных русофобов, ясно показывают, на чьей они стороне.

А если и в самом деле, не дай Бог, завтра война?