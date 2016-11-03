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Легендарный цирковой артист Олег Попов скончался в Ростове-на-Дону

06:15 3.11.2016
Олег Попов. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Легендарный цирковой артист Олег Попов, получивший всемирную известность в образе солнечного клоуна, скончался вечером в среду от остановки сердца в Ростове-на-Дону, куда приехал на гастроли из Германии. 

"У него остановилось сердце, он ни на что не жаловался, просто смотрел телевизор. Вызвали скорую, скорая приехала и констатировала смерть", — сказал РИА Новости директор ростовского цирка Дмитрий Резниченко и уточнил, что Попов скончался в гостинице цирка в Ростове-на-Дону.

Из запланированных в Ростове-на-Дону 15 представлений под названием "Пусть всегда будет солнце!" артист успел провести лишь два. Остальные труппа, по словам директора цирка, отыграет в память о великом мастере манежа, пишет Российская Газета.

Попов родился 31 июля 1930 года под Москвой и стал известен широкой публике по образу "Солнечного клоуна". В 1991 году Попов уехал жить в Германию, а в 2015 году начал давать гастроли в России.

Росгосцирк сообщил, что переговоры о времени и месте похорон Олега Попова ведутся с его дочерью в Германии.

Темы: Искусство и культура
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Комментарии читателей
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03.11.2016, 11:58
И.В.С.

В стране Советов их было два классических клоунов (могли делать всё),Попов и Енгибаров.К сожалению в 90-е его незаслуженно задвинули в угоду конъектурщика.
03.11.2016, 11:49
Бобориха

А в чем причина отъезда Попова в Германию в 1991 году иль его тоже КГБ преследовало?
03.11.2016, 11:36
Изя

Еще один маститый русофоб из Франкфурта кончился. Непонятно одно: зрада это или перемога...
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