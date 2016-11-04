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«Солнечного клоуна» Олега Попова похоронят в Германии по просьбе дочери

09:48 4.11.2016
Олег Попов. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Легендарного циркового артиста Олега Попова похоронят в Германии по просьбе дочери. 86-летний артист скоропостижно скончался в гостинице Ростова-на-Дону, куда приехал на гастроли.

Для большинства отечественных клоунов Олег Попов был человеком, с которого хотелось брать пример. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал советский и российский артист клоунады Юрий Куклачев: «Это мой учитель, на которого я равнялся. Он искал свой уникальный образ и нашел его. Его образ очень обаятельный и жизнерадостный».

Артист рассказал, что Попов — это один из великих клоунов, которые работают до последнего, всю свою жизнь.

«Он всегда говорил, что клоуны не уходят на пенсию, их только уносят ногами вперед. Я тоже так говорю. Мне скоро 70 лет, а я до сих пор работаю клоуном. Такова наша жизнь», — добавил Куклачев.


 

Темы: Искусство и культура
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Комментарии читателей
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04.11.2016, 12:51
Россия стала мачехой

не для него одного...
04.11.2016, 11:00
Клоунов много надо выносить

из Думы, правительства, чиновников, сми и бизнесменов.
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